Napokon belül zárul a földfelszíni tévéadók technológiaváltása

Szeptember 6-án éjszaka, illetve a kora hajnali órákban befejeződik az Antenna Hungária földfelszíni tévéadó-hálózatának második digitális átállása. A szektor szabályozásáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) előírásainak megfelelően az állami szolgáltató a DVB-T2 technológia bevezetését követően ezen a napon átállítja rendszereit a HEVC kódolás használatára, az ezzel felszabaduló spektrumkapacitást pedig átadja a mobilszolgáltatóknak, akik hétfőtől megkezdhetik a szolgáltatást a 700 MHz-es sávban.

Az Antenna Hungária a hatósági szerződéseknek megfelelően több lépcsőben, február 4-én kezdte meg a DVB-T technológiájú adóhálózat átállítását DVB-T2 norma szerint azon multiplexek esetében, melyeken fizetős szolgáltatást biztosít (MinDig TV Extra). Aki kizárólag a közszolgálati multiplex tartalmait nézte korábban és nézi a jövőben is tetőantenna és digitális vevő segítségével, annak nem kell eszközt cserélnie, de az átállás során legalább kétszer újra kellett, illetve újra kell hangolni a végberendezést. A fizetős ügyfeleknek új, DVB-T2 - HEVC kompatiblis dekódert bocsát rendelkezésére a szolgáltató.

Az Antenna Hungária idén szeptembertől az előző jogosultság lejártát követően 12 éven át üzemeltetheti majd a két, jelenlegivel megegyező technológiájú, DVB-T MPEG4 AVC multiplexet, amelyen biztosítania kell, hogy a közszolgálati műsorok változatlan minőségben és a jelenlegi vevőberendezésekkel ingyenesen elérhetők maradjanak, legalább 98 százalékos lakossági lefedettséggel. A cégnek a fentebb említett feltételeknek megfelelően továbbá három, új technológiájú, DVB-T2 HEVC multiplexet is elérhetővé kellett tennie a fizetős TV-szolgáltatások számára.

A digitális földfelszíni adóhálózat technológiaváltásával felszabaduló spektrumkeretet (az UHF sáv felső sávrészét) az NMHH tavaly kezdődött, idén lezárult frekvenciaárverésének eredménye alapján a három nagy hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország veheti majd használatba.

A 700 MHz-es sáv hullámterjedési mutatói alapján elsősorban a szolgáltatáslefedettség bővítésére lesz majd alkalmas a jövőben, a technológiasemleges használat révén az operátorok választásuk szerint akár mobilhang, akár 4G-s vagy 5G-s mobilnet-szolgáltatást is nyújthatnak rajta. Bár a 700 MHz-es sávot szokás úttörő 5G-sávnak is nevezni, használatával az 5G-s hálózatok egyik legfőbb ígérete, a jelentős kapacitástöbblet önmagában nem értelmezhető. A szolgáltatók számára továbbá jelenleg komoly fejtörést okoz a készüléktámogatás hiánya is, így ha egy okostelefon támogatja is az összes GHz alatti sávot, aggregálni többnyire már nem tudja őket.