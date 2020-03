Folytatódik az Antenna Hungária második digitális átállása

Március 18-án, szerdán tovább folytatódik az Antenna Hungária digitális földfelszíni sugárzású televíziós adóhálózatának korszerűsítése, átállítása, melynek következtében az előfizetéses ügyfelek (akik a MinDig TV Extra szolgáltatásra fizettek) DVB-T2 technológiával foghatják majd az adásokat. A mostani a tíz ütemből álló folyamat második fázisa, ezúttal a közép-magyarországi régióban - így többek közt a fővárosban - élők lesznek érintettek.

A szolgáltató közleménye szerint Március 18-án 00:00 és 12:00 óra között a közép-magyarországi régiókban teljes vagy részleges leállás várható a MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásokban. A megadott időszakban bizonyos csatornák nem lesznek elérhetők. Az Antenna Hungária felhívja továbbá a figyelmet, hogy az üzemszünetet követően az érintett körzetekben szükségessé válhat a dekóderek újrahangolása. Az átállás többlépcsős műszaki folyamat, amelynek első lépése a DVB-T2-es átállás. A MinDig TV Extra előfizetők az átállás egy következő lépéséig (a HEVC kódolás bevezetéséig) nézhetik változatlanul a már megszokott szolgáltatást. A zökkenőmentes átállás érdekében azonban fontos, hogy az előfizetők már most üzemeljék be az új DVB-T2 szabványú dekódert, annak érdekében, hogy a HEVC kódolásra történő átállást követően is zavartalanul érjék el a MinDig TV Extra adásait.

Az ingyenes MinDig TV szolgáltatás esetén technológiaváltás nem történik, de a fent megadott időtartamon belül, a munkálatok ideje alatt náluk is szünetel a műsorsugárzás. Az üzemszünetet követően minden érintett adókörzetben szükségessé válhat a dekóderek újrahangolása.

Az Antenna Hungáriának a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) televíziós gyorsjelentése szerint tavaly év végén nagyságrendileg 85-90 ezer MinDig TV Extra előfizetője volt. A vállalat fizetős platformja az elmúlt években lassan de biztosan fokozatosan teret vesztett a versenytársakkal szemben, két év alatt elvesztette előfizetőinek nagyjából 10-12%-át. A cég a jövőben újabb, interaktív szolgáltatások bevezetésével próbálja vonzóbbá tenni a platformot, így például erre a platformra is megérkezik a visszanézhető adás, online videótéka, egyes lineáris SD csatornák esetében egy gombnyomással lehetővé válik a HD-re váltás, stb.

A szolgáltató eddig nem tett közzé számot azzal kapcsolatosan, hogy a DVB-T2 átállás milyen anyagi ráfordítás révén valósul meg Magyarországon, beleértve az adók illetve a felhasználóknál lévő dekóderek cseréjének költségét.