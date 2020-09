Jövőre már a kijelzők mögé rejti a szelfikamerákat a Xiaomi

Jövőre nem csak az értesítési sávok jelentős részét felfaló notch-oknak, de kijelzőkbe ütött kameralyukaknak is búcsút inthetünk: a Xiaomi felvillantotta legújabb, a kijelzőpanel mögé rejtett okostelefonos előlapi kameráit, amelyek használaton kívül szinte teljesen láthatatlanok.

A vállalat "harmadik generációs" megoldása a nemrég közzétett bemutatóvideó és képek alapján kifejezetten ígéretes, a kijelző sarkában csupán bizonyos szögből látható egy halvány kör, amely alatt az előlapi szenzor figyel. Noha a panel nem rejti el teljes mértékben a kamerát, a végeredmény így is kifejezetten látványos, a szenzor pozíciója csak némi keresgélés után szúrható ki - hogy ez a gyakorlatban mennyivel jobb az első két generációnál pontosan nem tudni, azok képességeit a kínai gyártó korábban nem demonstrálta.

Xiaomi's 3rd Generation Under-Display Camera Még több videó

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett! Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Az mindenesetre tudható, hogy míg más hasonló kísérleti megoldások (így feltehetően a Xiaomi korábbi próbálkozásai is) csökkentett képpontszámmal dolgoztak a megfelelő átlátszósághoz a kamera fölötti képernyőterületen, addig a gyártó frissen bemutatott technológiája változatlan pixelsűrűséggel operál, annak visszanyesése helyett magukat a pixeleket zsugorította le a kamera fölött. Így a képpontok közötti hézagok is nagyobbak lehetnek, a pixeleket lekapcsolva pedig megfelelő átlátszóság érhető el a kamera használatához - a kisebb pixelek a szenzor fölött ugyanakkor egy leheletnyivel halványabb megjelenítést eredményeznek. Mindenesetre ez is komoly előrelépés a kijelzőterületből nem elhanyagolható részt kiharapó notch-okhoz vagy kameralyukakhoz képest.

Persze miután a vállalat egyelőre csak promóciós anyagokban mutatta be a technológiát, élőben még nem demózta azt, akadnak még kérdőjelek a megoldás körül, például a kijelző mögé rejtett kamerák képminőségét illetően, hiszen még a zsugorított képpontok is ronthatnak valamelyest a szelfiken. Az éles rajt mindenesetre már nincs túl messze, a Xiaomi jövőre ígéri első, a panel mögé bújtatott szelfikamerával felszerelt okostelefonjának megjelenését. A vállalat az elmúlt időszakban komoly hangsúlyt fektetett az átlátszó kijelzők fejlesztésére, hasonló panellel dolgozó tévéje Kínában már meg is vásárolható.