Búcsút int a kamerapiacnak az Olympus

Továbbad veszteséges kameraüzletágán az Olympus, a japán vállalat a JIP (Japan Industrial Partners) felé értékesíti a három éve folyamatos üzemi veszteséget termelő divíziót, egyelőre ismeretlen összegért. A JIP neve a Sony kapcsán már ismerős lehet, előbbi vásárolta fel ugyanis annak VAIO PC részlegét is.

Korábban már több alkalommal is felröppentek pletykák, hogy az Olympus túladni készül egyre gyengébben teljesítő konzumer kamerás részlegén, a vállalat azonban mindeddig tagadta az értesüléseket. Bár a cég szerint az elmúlt években sikerült javítania az eszközök költségstruktúráján, úgy tűnik ez kevés volt ahhoz, hogy termőre fordíts a divíziót. A helyzeten az okostelefonos kamerák az elmúlt években produkált rohamos fejlődése sem segített, ami miatt sokan már nem vásárolnak dedikált kamerát.

A gyártó kivonulása a szegmensből azért is különösen érdekes, mert csak a Panasonic és az Olympus támogatják az MFT (Micro Four Thirds, azaz Mikro Négyharmad) formátumot, amellyel jelentősen kompaktabb és könnyebb eszközöket tudnak gyártani, a cserélhető objektívek megtartása mellett - a megoldás lényegében a kompakt és a tükörreflexes gépek közötti arany középutat jelenti.

A felvásárlással persze nem a Panasonic marad az egyetlen gyártó MFT támogatással, a tervek szerint az Olympus kamerás divíziója a JIP szárnyai alatt is folytatja majd munkáját, persze némi szervezeti átalakulást követően. Ennek megfelelően a későbbiekben is érkeznek majd tőle kamerák, illetve a jelenlegi modellek is kaphatók maradnak - és jó eséllyel a már eladott eszközökre vonatkozó terméktámogatás sem változik. Az akvizíció várhatóan idén szeptember 3-án zárul le. A konzumer kamerás részleg elengedésével az Olympus az orvosi, tudományos és ipari képalkotási technológiáira fókuszál majd.