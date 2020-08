A Scribdnek adja tovább a Slideshare-t a LinkedIn

Túlad a Slideshare-en a LinkedIn, az online prezentációs felületet a Scribd vásárolja meg, ismeretlen összegért. A cég a Slideshare prezentációs megoldásai és archív tartalmai mellett annak mintegy 100 milliós egyedi havi látogatói bázisához is hozzájut - az üzlet várhatóan idén szeptemberben zárul le. A Scribd nem veszi át a Slideshare meglévő alkalmazotti gárdáját.

A Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn 2012-ben vásárolta fel a Slideshare-t, hogy a professzionális közösségi oldal funkcionalitását a kapcsolatépítésen túlra is kiterjessze, különböző tartalommegosztási lehetőségekkel. Azóta a szolgáltatás könyvtárában 40 millió prezentáció található gyűlt össze.

A San Franciscó-i székhelyű Scribd ebook, illetve hangoskönyv előfizetéseket kínál, szolgáltatása webes felülete mellett Androidon, iOS-en, Kindle Fire, illetve Nook eszközökön is elérhető, és mára több mint ezer kiadótól kínál tartalmakat, amelyeket a havi előfizetési díjért cserébe a felhasználók korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak - a "könyvek Netflixeként" is emlegetik a céget. Alapvetően tehát a vállalat tevékenysége nem áll messze a bekebelezett Slideshare-étől: míg utóbbi professzionális prezentációk megosztásával foglalkozik, addig a Scribd Word és PDF dokumentumokban utazik - rövidesen pedig ezeket a felhasználók egy helyen is megtalálhatják.

A Scirbd mára mintegy 80 millió felhasználóval rendelkezik, amelyet a Slideshare felvásárlásával szerzett kiterjedt eléréssel tovább hizlalhat - ez is az akvizíció egyik fő célja, noha nem kizárt, hogy a későbbiekben a prezentációs szoftver mögött dolgozó technológiákat is beépíti felületeire a vállalat. A cég jelen állás szerint szeptember 24-én veszi át a SlideShare üzemeltetését, amely továbbra is önálló szolgáltatásként működik tovább, illetve a LinkedInnel való integrációja is változatlan marad.