45 napot adott Trump a Microsoftnak a TikTok felvásárlására

Másfél hónapot adott Donuld Trump, az Egyesült Államok elnöke a Microsoftnak, hogy véglegesítse a TikTok felvásárlására vonatkozó megállapodást - számolt be a Reuters, a vállalathoz közeli, nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozva. Trump múlt héten még arról beszélt, betiltja a pekingi székhelyű ByteDance tulajdonában lévő, rövid videókra építő közösségi média appot az USA-ban, miután az potenciális nemzetbiztonsági kockázatot hordoz.

RENGETEG SZEMÉLYES ADAT

A TikTok globálisan mintegy egymilliárd fős regisztrált felhasználóbázissal rendelkezik, amelyből mintegy százmillió az Egysült Államokban található. Ennek megfelelően a vállalat hatalmas mennyiségű személyes adatot kezel - ebben lát fenyegetést amerikai elnök. A Reuters forrásai szerint eközben a Microsoft már egy ideje vizsgálja a felvásárlás lehetőségét a közösségi média app egyesült államokbeli ágazatának kapcsán, azzal ugyanis az olyan rivális tech-óriásokkal szállhatna szembe, mint a Facebook vagy a Snap.

Bár Trump első körben visszautasította az akvizíció ötletét, Satya Nadellával folytatott hétvégi egyeztetésén úgy tűnik a Microsoft-vezérnek úgy tűnik sikerült meggyőznie az elnököt a felvásárlás lehetséges előnyeiről. A lapnak nyilatkozó források arról beszéltek, az egyeztetéseken Donald Trump több tanácsadója, illetve a republikánus párt több tagja is a felvásárlás engedélyezése mellett érvelt, miután a TikTok betiltása rengeteg fiatal felhasználót elidegeníthetne a közelgő őszi választások előtt.

A redmondi óriás 45 napot kapott az üzlet nyélbeütésére. A határidőt az Egyesült Államok külföldi befektetésekért felelős bizottsága, a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) jelölte ki, a Microsoft pedig ennek megfelelően idén szeptember 15-ig igyekszik eredményesen lezárni a tárgyalásokat. A ByteDance és a Microsoft tárgyalásait ugyancsak a CFIUS felügyeli majd, a szervezet pedig adott esetben meg is gátolhatja a felvásárlást - a redmondi cég persze arra is figyelmeztet, még korántsem biztos, hogy sikerül megállapodni a kínai féllel.

Ha azonban a felvásárlás sikeresen lezárul, a Microsoft átveheti a TikTok irányítását az Egyesült Államok mellett Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is, illetve ígérete szerint gondoskodik majd róla, hogy az amerikai felhasználók adatai az országban maradjanak. A cég azt is kilátásba helyezte, hogy az akvizícióba további amerikai befektetőket is bevon - a ByteDance által összekalapolt befektetések 70 százaléka egyébként így is az USA-ból származik.

TELJESEN ÚJ HÁTTÉR-INFRASTRUKTÚRA?

Az egyelőre nem világos, pontosan mekkora összegű felvásárlásról lehet szó, noha a komplett ByteDance vállalat értékelése a Reuters szerint meghaladja az 50 milliárd dollárt. Jelenleg az is kérdéses, hogy ha az akvizíció sikeres lesz, a Microsoft és társbefektetői pontosan hogyan tervezik leválasztani a "nyugati" TikTokot a ByteDance infrastruktúrájáról - az ügyben tájékozott források szerint nem kizárt, hogy a redmondi cég egy új, a kínai félétől teljesen független technológiát fejleszt majd a közösségi app alá.

Kína és az Egyesült Államok kapcsolata az utóbbi időkben egyre feszültebb, mind kereskedelmi, mind pedig kiberbiztonsági oldalon, amelyet csak tovább fokoz a TikTok potenciális betiltása. A Reuters által idézett kínai állami lap, a China Daily boszorkányüldözésnek nevezte a ByteDance ellen kilátásba helyezett amerikai intézkedéseket, hozzátéve, hogy Washington nem szolgáltatott bizonyítékot a TikTok által hordozott nemzetbiztonsági kockázatokra.