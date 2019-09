Tesztekkel hitelesíti a LinkedIn a felhasználók készségeit

Egyszerű feleletválasztós tesztek jelentek meg LinkedInen, hogy a

felhasználók ezen keresztül bizonyíthassák készségeiket a munkaadók felé.

Ingyenesen kitölthető, egyelőre viszont csak angol nyelven elérhető tesztekkel újított a LinkedIn, amelyek a felhasználók készségeit hivatottak bizonyítani a munkaadók felé. A Skills Assessments megoldáson keresztül 75 készséggel kapcsolatban találhatnak az álláskeresők feleletválasztós teszteket, többek közt különböző programozói nyelvekkel, Adobe Photoshoppal vagy természetesen Office termékekkel kapcsolatban. A felmérés sikeres (70 százaléknál jobb) kitöltése után a felhasználó profilján jelvény jelenik meg a LinkedIn Recruiter és LinkedIn Jobs szolgáltatásokban, amellyel a LinkedIn ígérete szerint a hozzáértő álláskeresők kiemelkedhetnek a többi jelentkező közül.

Bejelentésében a LinkedIn néhány saját kutatási eredménnyel is indokolja fejlesztését, mely szerint a szakértők 69 százaléka tartja fontosabbnak a készségeit a felsőoktatási tanulmányainál. Továbbá a válaszadók háromnegyede szerint a készségeik meglétének igazolása kiemelné őket a többi jelölt közül. A probléma összességében jól érthető, hiszen nem mindenki a diplomájának megfelelő állásban helyezkedik el, de sok éves tapasztalat után a később megszerzett készségeknek jobban kellene számítani az oklevélnél - mégis sok munkahely a diplomához köti a feltételeit.

A helyzetet nem feltétlen fogja megoldani a LinkedIn új funkciója, de legalább az álláskeresőknek egy újabb lehetőséget teremt a tudásuk bemutatására. Valószínűleg a vállalat a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyezne a teszteredményekre, amelynek alapját egy tavalyi felvásárlás adja. A ScoreBeyond online tesztjei hallgatóknak segítettek felkészülni a vizsgáikra, ami a szakmai közösségi oldalnak már csak azért is érdekes, mert szeretne közelebb kerülni a fiatalabb korosztályhoz is - fejtegeti a TechCrunch. A bejelentésben viszont egyelőre csak annyi szerepel, hogy hamarosan még több területen jelenik majd meg teszt, és még több nyelven az angol mellett.

Mindezzel pedig a LinkedIn a kisebb versenytársak mellett is igyekszik felzárkózni funkcionalitásban, amelyek a tesztekkel értékelt felhasználókat igyekeznek összekötni az adott területen szakértőt kereső munkaadókkal. Érthető módon a LinkedIn céljai közt is elsősorban a munkakeresés elősegítése szerepel, bár egyelőre kevésbé direkt módszerekkel. A Microsoft közösségi oldala egyelőre csak listát fog küldeni a területen elérhető nyitott állásokról a tesztek sikeres kitöltőinek, egyúttal pedig a LinkedIn Learning tananyagait is népszerűsíti, ahol a szakértők még tovább fejleszthetik tudásukat "limitált ideig" ingyenesen.