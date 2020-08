CarPlay Dashboardra és Apple Watch-ra is jön a Google Maps

Visszatér az Apple okosóráira a Google Maps, illetve azzal a lendülettel a vállalat CarPlay Dashboard autós felületére is utat talál. Korábban az iOS-es Google Maps kiegészítőalkalmazásaként a térkép már elérhető volt az Apple Watch órákra, azt ugyanakkor a keresőóriás három évvel ezelőtt különösebb felhajtás nélkül el is távolította a watchOS-ről.

Azt egyelőre sem a Google, sem az Apple nem árulta el, pontosan mikor érkezik az, Apple Watch-os térképalkalmazás, előbbi mindössze annyit közölt, arra a következő hetekben lehet majd számítani. Az app a cég ígérete szerint részletes navigációs lehetőségeket kínál majd akár séta, kerékpározás, autózás vagy a tömegközlekedésen való utazás közben.

Az alkalmazás teljes értékű használatához most is szükség lesz a telefonos Google Mapsre, ugyanis míg az elmentett helyekre, például haza vagy a munkahelyre az Apple Watch felületéről is elindítható lesz a navigáció, új célállomások beírásához már a csatlakoztatott telefont kell majd használni - persze ezután utóbbiakhoz is elnavigál majd az óra.

A CarPlay Dashboard felületén is hiánypótló funkció a Google Maps támogatása, a navigáció mellett ráadásul a térkép elhagyása nélkül lehet majd az autókban az éppen hallgatott zenéket váltogatni vagy rápillantani az aktuális naptáridőpontokra. A megoldás rajtjával ebben az esetben nem teketóriázik sokat a Google, az már a napokban mindenkinél elérhetővé válik.