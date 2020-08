Itt a Google legújabb, pénztárcabarát Pixel telefonja

Hosszas csúszás után a Google végre bejelentette legújabb pénztárcabarát okostelefonját, a Pixel 4a-t. A keresőóriás nem verte nagy dobra a rajtot, a készülék érkezéséről csak egy rövid blogposztban számolt be. Ahogy azt a pletykákból már sejteni lehetett, a telefonból idén nem érkezik XL verzió, a Pixel 4a egyetlen méretben jelenik meg - végül azonban ebből a modellből is két kivitel lát napvilágot, ezek a még augusztusban piacra kerülő 4G-s kiadás, illetve az ősz folyamán, a Pixel 5-tel párhuzamosan megjelenő 5G-s variáns.

KÖZEPES VAS, CSÚCSKAMERA

A Pixel 4a 5,81 hüvelykes, 19,5:9-es képarányú 2340x1080 pixel felbontású OLED kijelzővel érkezik, az eszköznél a Google nem állt bele az élmezőnyben egyre vadabb frissítésiráta-csatába, a panel a "mezei" 60 hertzes értéket hozza, bal felső sarkában pedig megtaláljuk a kijelzőbe ütött előlapi kamerát. A készülékházban egy Snapdragon 730G processzor dolgozik, két darab 2,2 gigaherztes Cortex-A76, illetve hat darab 1,8 gigahertzen ketyegő Cortex-A55 maggal és Adreno 618 GPU-val. Ehhez 6 gigabájt LPDDR4X RAM és 128 gigabájt UFS 2.1 belső tárterület párosul, ez utóbbi bővítésére sajnos nincs lehetőség.

Az ujjlenyomat-olvasót a hátlapon találjuk, ahol egy aránylag méretes kamerablokk is helyet kapott - abban ugyanakkor csak egyetlen szenzor (és a vaku) figyel. A hátlapi kamerával a cég nem árul zsákbamacskát, az ugyanaz a 12,2 megapixeles érzékelő és f/1.7-es optika, amelyet a Pixel 4-ben is láthattunk. Utóbbi modellben a szenzor már bizonyított, a Google szoftveres képfeldolgozásával kombinálva a piacon elérhető egyik legjobb kameráról van szó, ami Pixel 4a esetében is rátesz egy lapáttal a remek ár-érték arányra. Az előlapon egy 8 megapixeles kamera figyel, jó eséllyel ezt is a Pixel 4-től örökölte a készülék.

Az akkumulátort nézve sajnos már nem ilyen rózsás a helyzet, bár a telefonban szolgálatot teljesítő, 3140 mAh kapacitású telepnél láttunk már kisebbet hasonló kijelzőméret mellett, a készülék valószínűleg nem fog üzemidőrekordokat dönteni. Sajnos a vezeték nélküli töltés is kimaradt a repertoárból, ez ugyanakkor a középkategóriában bocsánatos bűn - a készülék cserébe támogatja a 18 wattos, Power Delivery szabványra támaszkodó töltést, illetve plusz jó hír, hogy az USB-C aljzat mellett hagyományos, 3,5 milliméteres fejhallgató-jacket is találunk rajta.

AZ 5G MEGDOBJA MAJD A BARÁTI ÁRAZÁST

Mindezt a Google egy aránylag kompakt házba tudta becsomagolni, a 144x69,4x8,2 milliméteres készülék sok mai óriásnál, egyebek mellett a speciális szenzorai miatt vaskos felső kávával rendelkező Pixel 4-nél is kényelmesebben elfér majd a zsebekben - és ránézésre legalábbis a matt borítású hátoldal is kellemes tapintást biztosít, már-már a legendás Nexus 5-öt idézve.

A Pixel 4a már előrendelhető, nettó 350 dolláros árcédulával, és augusztus 20-tól lesz megvásárolható. A Google itt nem vitte túlzásba a színopciókat, a készülék csak fekete kivitelben lesz elérhető. A készülék tehát a középkategóriában általánosnak mondható hardverrel érkezik, legvonzóbb pontja ilyen ára mellett egyértelműen a kamera - és persze a Google közvetlen felügyelete a készülék felett, az okostelefon felhasználói itt is az elsők között kapják majd meg mind a havi biztonsági frissítéseket, mind pedig az új Android főverziókat, három éven keresztül.

A Google a Pixel 4a 5G-s változatának árát is elárulta, az ősszel nettó 499 dollárért lesz megvásárolható - ennél részletesebb adatokat azonban nem közölt a készülékről, több információra a Pixel 5-tel párhuzamos rajtkor számíthatunk a következő hónapok folyamán.