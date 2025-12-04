Mégis megtartja hálózati üzletágát az Intel
A lehetőségek felmérését követően elvetette az Intel menedzsmentje a cég hálózati és kommunikációs eszközöket gyártó és fejlesztő részlegének értékesítését.
Az Intel talán mostanra kezd úrrá lenni az év első felét jellemző rendkívül nyomasztó pénzügyi és gazdasági helyzeten, aminek egyik első komolyabb jele, hogy a vállalat menedzsmentje letett a hálózati megoldásokat fejlesztő és gyártó divíziójának értékesítéséről.
A vállalat pénzügyi helyzetének javítását célzó intézkedések felmérése és végrehajtása tavasszal kezdődött az Intelnél, mely ekkor adta el az Altera-ban képviselt 51%-nyi tulajdonhányadát 4,46 milliárd dollárért cserébe.
Lip-Bu Tan, a vállalat márciusban kinevezett új vezérigazgatója eleinte radikális lépésekkel próbálta egyenesbe hozni az Intel vészesen sodródó hajóját, májusban ennek részeként megkezdődött a minden korábbinál hangsúlyosabb portfoliótisztítási folyamat előkészítése, melynek eredményeként az Intel vegytiszta processzorgyártó maradt volna.
Ezen a ponton merült fel a hálózati és edge (NEX) üzletág értékesítése, mely dacára annak, hogy 2024-ben 5,8 milliárd dollárnyi árbevételt termelt, akkor úgy tűnt, nem illeszkedik az Intel hosszútávú stratégiájába, ráadásul a szegmenst nyomasztóan dominálja a Broadcom, mellyel a cég nem kívánja, illetve nem tudja felvenni a harcot.
A chipgyártó tegnapi közleménye szerint a NEX üzletág házon belül tartásával a vállalat ütőképesebb, integrált termékeket és megoldásokat felvonultató portfóliót kínálhat az AI-adatközpontokat üzemeltető megrendelőknek.
Nem utolsósorban a nyár során több olyan tőkeinjekciót is kapott az Intel, melyek jelentős mértékben javították a szabad cash-flow-t - ilyen volt az Egyesült Államok beszállása a cégbe 8,9 milliárd dollárnyi részvénypakettért cserébe, valamint az Nvidia 5 milliárd és a SoftBank 2 milliárd dolláros tőkeinjekciója.