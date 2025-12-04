Mégis megtartja hálózati üzletágát az Intel

Az Intel talán mostanra kezd úrrá lenni az év első felét jellemző rendkívül nyomasztó pénzügyi és gazdasági helyzeten, aminek egyik első komolyabb jele, hogy a vállalat menedzsmentje letett a hálózati megoldásokat fejlesztő és gyártó divíziójának értékesítéséről.

A vállalat pénzügyi helyzetének javítását célzó intézkedések felmérése és végrehajtása tavasszal kezdődött az Intelnél, mely ekkor adta el az Altera-ban képviselt 51%-nyi tulajdonhányadát 4,46 milliárd dollárért cserébe.

Lip-Bu Tan, a vállalat márciusban kinevezett új vezérigazgatója eleinte radikális lépésekkel próbálta egyenesbe hozni az Intel vészesen sodródó hajóját, májusban ennek részeként megkezdődött a minden korábbinál hangsúlyosabb portfoliótisztítási folyamat előkészítése, melynek eredményeként az Intel vegytiszta processzorgyártó maradt volna.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Ezen a ponton merült fel a hálózati és edge (NEX) üzletág értékesítése, mely dacára annak, hogy 2024-ben 5,8 milliárd dollárnyi árbevételt termelt, akkor úgy tűnt, nem illeszkedik az Intel hosszútávú stratégiájába, ráadásul a szegmenst nyomasztóan dominálja a Broadcom, mellyel a cég nem kívánja, illetve nem tudja felvenni a harcot.

A chipgyártó tegnapi közleménye szerint a NEX üzletág házon belül tartásával a vállalat ütőképesebb, integrált termékeket és megoldásokat felvonultató portfóliót kínálhat az AI-adatközpontokat üzemeltető megrendelőknek.

Nem utolsósorban a nyár során több olyan tőkeinjekciót is kapott az Intel, melyek jelentős mértékben javították a szabad cash-flow-t - ilyen volt az Egyesült Államok beszállása a cégbe 8,9 milliárd dollárnyi részvénypakettért cserébe, valamint az Nvidia 5 milliárd és a SoftBank 2 milliárd dolláros tőkeinjekciója.