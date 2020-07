DIGI-szindrómában szenved a negyedik német mobilszolgáltató

Egy értett, háromszereplős mobilpiacra negyedikként belépni úgy tűnik, nem csak Magyarországon jelent komoly kihívásokat, hanem Németországban is, ahol a helyi hírközléssszabályozó szerv, a Bundesnetzagentur (BNetzA) több mint egy éve lezárult, maratoni hosszúságú frekvenciaaukcióját követően továbbra is csak a négy inkumbens van jelen a szegmensben, noha számottevő mennyiségű frekvenciakerethez jutott egy új belépő is. Az 5G-s bevezetés eközben rohamtempóban halad a piacvezetőnél, a Deutsche Telekom már fél Németországot eléri az új generációs hálózatával.

A BNetzA tavalyi aukcióján a márciustól június közepéig tartó 497 körös licitálás zárását követően a Drillisch Netz A.G. kettő, egyenként 5 MHz-es duplex blokkot vitt el a 2 GHz-es sávban, illetve további öt, egyenként 10 MHz-es blokkot a 3,6 GHz-es sávban, míg a Telefónica ugyanennyi 2 GHz-es spektrumot szerzett, ám összesen hét blokkot vitt a 3,6 GHz-es sávban. A Telekom és a Vodafone egyaránt 4-4 duplex blokkot szerzett a 2, valamint 9 db 10 MHz-es blokkot a 3,6 GHz-es tartományban. Az új belépő összességében valamivel több mint egymilliárd eurót fizetett az elnyert frekvencialicencekért.

A 1&1 Drillisch márkanéven szolgáltató negyedik német operátor ugyanakkor a mai napig nem tudta elindítani kereskedelmi szolgáltatását. Pedig a cég a Telefonicával sikerrel kötött frekvencia haszonbérleti szerződést a 2 GHz-es sávban addig, amíg a saját blokkjait használatba nem veheti (erre 2026-ban kerülhet sor), problémát jelent viszont, hogy nem sikerült a vidéki régiókra vonatkozóan nemzeti roamingszerződéseket kötnie a versenytársakkal.

Látszólag tehát minden adott lenne az induláshoz, a 1&1 Drillisch hálózatának kiépítését ugyanakkor a hivatalos indoklás szerint a koronavírus járvány jelentős mértékben hátráltatta, így a cég számos helyszínen nem kapott építési engedélyt (a társaságnak a bázisállomások mellett a felhordóhálózatot is ki kell építenie).

Eközben a piacvezető Deutsche Telekom jórészt a meglévő állomások szoftverének frissítésével gyors ütemben fejleszti 5G-s hálózatát. A cég egy évvel ezelőtt Németországban elsőként indította útjára az újgenerációs technológiát, mára pedig Németország lakosságának a felét - hozzávetőlegesen 40 millió embert - ér el a hálózat. A fejlődés ütemét, illetve a SRAN-ban (szoftveres alapon vezérelt rádiós hozzáférési közeg) rejlő lehetőségeket jól szemlélteti, hogy a szolgáltató öt hét leforgása alatt 18 ezer német állomáson kapcsolta be az 5G technológiát, mely ezzel immár 30 ezer állomáson érhető el.

A Deutsche Telekomhoz képest a két rivális, a Vodafone és a Telefónica jelentős lemaradásban van, előbbi korábban 10 millió német számára ígért 5G-s hozzáférést idén év végére, utóbbi 2022-re vállalta, hogy 16 millióan használhatják majd az 5G-s hálózatát.