Németországban is nyeregben az Ericsson

Újabb jelentős európai piacon arathat győzelmet a svéd Ericsson legnagyobb kínai riválisával, a Huawei Technologies-szel szemben. A vállalat múlt héten megnyerte a Telefónica helyi leányvállalatának 5G-s maghálózati elemekre kiírt tenderét, ami újabb csapás a kínai félnek, mely így jobb híján a rádiós hozzáférési hálózatokban maradhat hosszú távon jelen a szolgáltató hálózatában. A spanyol távközlési óriás helyi leányánál született döntéssel a cég megelőzte azt a rég várt német kormányzati állásfoglalást, melyben Európa egyik legerősebb nemzetállama kifejti, hogy milyen beszállítókat lát szívesen a kritikus távközlési infrastruktúráiban.

A tendergyőzelem már csak abból a szempontból is presztízskérdésnek minősül, hogy a mintegy 45 millió ügyféllel rendelkező Telefónica Deutschland (márkanevén O2 Deutschland) a legnagyobb mobiltávközlési szolgáltató Németországban. Ezzel az Ericsson a legnagyobb angol szolgáltatónak számító BT után behúzta a legnagyobb német operátort is, igaz, Nagy-Britanniában a svédek a BT teljes mobilhálózati eszközparkjának cseréjére vonatkozó szerződést kötöttek, míg a német megállapodás az 5G-s hálózatot alkotó eszközökre terjed csak ki. Ezzel ugyanakkor a Huawei voltaképpen mindhárom nagy helyi szolgáltató 5G-s maghálózatából kiszorult.

A tender anyagi vonzatait ezúttal sem közölték a felek, a mobilszolgáltató első emberének nyilatkozata ugyanakkor fajsúlyos üzenet az egész iparág számára:

Ránk, mint a legnagyobb német mobilszolgáltatóra különösen fontos társadalmi felelősség hárul annak kapcsán, hogy biztonságos hálózatot építsünk.

-nyilatkozta a múlt heti bejelentés során Markus Haas, a vállalat vezérigazgatója.

A Telefónica tenderének lezárása ugyanakkor nem csak a Huawei számára jelent kedvezőtlen fordulatot, hanem a másik európai riválist, a Nokiát is kifejezetten rosszul érintik a fejlemények. Annál is inkább, mivel a mobilszolgáltató 2018-ban éppen a Nokia berendezéseire építve indította el a publikus 5G-s teszthálózatot, illetve a cég éles hálózatának a Huawei mellett a finn cég a másik kulcsfontosságú beszállítója.

A Huawei jelenlegi és potenciális ügyfeleit kiberbiztonsági aggályok mellett most a kínaiakra kivetett újabb szankciók hatásai is aggasztják, és bár a cég eddig igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy az ügymenetet hosszú távon nem befolyásolják az amerikai kormányzat korlátozó intézkedései, a Trump-adminisztrációs legújabb, május közepén hozott döntését követően már a Huawei-nél is bevallottan a túlélésre játszanak.

A Nokia ezzel szemben iparági bennfentes információk szerint technológiai kihívásokkal küzd az 5G-s fejlesztések terén, ami együtt jár a pénzügyi teljesítmény hosszabb ideje tartó romlásával is. A vállalat az év eleje óta több változást is végrehajtott a felsővezetést érintően, egyelőre azonban kérdéses, hogy ez kivezeti-e a Nokiát a gödörből.