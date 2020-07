Központi kommunikációs felületté teszi a Gmailt a Google

Jelentős átalakításokat tervez a Google a vállalati felhasználóknak szánt G Suite szolgáltatás kezelőfelületén. A vállalat a változásokkal azt kívánja elérni, hogy az előfizetők a jövőben mindinkább saját csoportmunka és kommunikációs platformjait vegyék igénybe munkavégzés során a Microsoft vagy éppen a Slack megoldása helyett. E cél érdekében a Meet, a Chat és a Rooms szolgáltatások szorosabban integrálódnak a Gmail webes vagy mobilappos felülete alá, így a várakozások szerint a jövőben a felhasználóknak kevesebb erőfeszítésbe kerülhet majd a Google eltérő célú kommunikációs platformjainak párhuzamos használata.

Bár a Google részben a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt már idén májusban beillesztette a Meet szolgáltatást a vállalati Gmailbe, a Google Cloud konferenciát közvetlenül megelőzően közzétett változások alapján ezúttal ennél jelentősebb integrációs törekvésekről van szó.

Introducing a better home for work in G Suite Még több videó

Így például a fejlesztéseknek köszönhetően ugyanabban a böngészőablakban megjelenhet egymás mellett egy chatablak és egy dokumentumszerkesztő, valamint egy Google Meet videokonferencia-panel, így a felhasználóknak a munkájuk során nem kell majd párhuzamosan több applikációt használniuk vagy több böngészőfül közt váltogatni.

A kommunikációs szolgáltatások egy felület alá szervezése további előnyökkel is jár a Google szerint. Így például egyetlen mozdulattal be lehet állítani a "ne zavarjanak!" üzemmódot, emellett a keresési és megosztási funkciók is sokkal egyszerűbbé válhatnak az integráció által. Hasonlóképpen igyekszik a Microsoft 365 platform kommunikációs megoldásait integrálni a Microsoft is, ahogy a koronavírus világjárvány kapcsán az online csoportmunka platformok és alkalmazások új fronton csaptak össze egymással.

A Google a következő hetekben early access programban teszi elérhetővé az új funkciókat, felületet bizonyos G Suite felhasználók számára, a többség az év hátralévő részében szembesülhet majd a változásokkal. Az otthoni felhasználóknak szánt Gmail esetében rövid távon nem várhatók jelentős változások.