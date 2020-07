Biztonságosabb lesz a Google Meet

Szigorúbb biztonsági megkötéseket vezet be videomeeting szolgáltatásában a Google, hogy elejét vegye a "zoombombinghoz" hasonló problémáknak. A frissen bejelentett változtatások értelmében a cég erősen korlátozza az anonim felhasználók csatlakozását az egyes videobeszélgetésekhez oktatási célú csomagjaiban.

A lépéssel azok a felhasználók, akik nincsenek bejelentkezve Google fiókjukba, nem kapcsolódhatnak be a G Suite for Education, illetve a G Suite Enterprise for Education licenccel rendelkező felhasználók által létrehozott meetingekbe. A résztvevők így publikus linket sem oszthatnak meg az online beszélgetésekhez történő csatlakozásra. A tiltás alapértelmezetten aktív, ugyanakkor a meetingek adminisztrátorainak lehetőségük van annak kikapcsolását kérni a Google-től a G Suite ügyfélszolgálatán keresztül. A szigorított védelmet a cég már több lépcsőben elkezdte aktiválni a szolgáltatásban, annak globális élésedése várhatóan bő két hetet vesz majd igénybe.

Éles a SYSADMINDAY programja! Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával. Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával.

Éles a SYSADMINDAY programja! Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával.

A zoombombing kifejezés idén év elején vált ismertté, az elsősorban a jelenség nevét is adó Zoom videomeeting szolgáltatásban okozott fejfájást a felhasználóknak. A zoombombing "támadások" során egy-egy videobeszélgetésbe idegenek anonim módon, hívatlanul csatlakoztak be, és oda nem illő tartalmakkal árasztották el az adott meetinget. A Zoom esetében ez kifejezetten könnyű volt, miután a szolgáltatás véletlenszerűen generált azonosítóit megtippelve illetéktelenek néhány próbálkozással becsatlakozhattak random meetingekbe.

A Google Meet esetében már nem volt ilyen egyszerű a helyzet, ugyanakkor hívások résztvevői itt is megoszthattak nyilvános linkeket az anonim csatlakozáshoz, amit több, a koronavírus-járvány alatt a távoktatáshoz a Google platformját használó iskola diákjai tréfaként meg is tettek. A Google-nek is időszerű volt tehát a szigorúbb védelem bevezetése - időközben persze az említett Zoom is sokat javított szolgáltatása biztonságán.