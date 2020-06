A mobilos Gmail appba is beköltözik a Meet

A Gmail mobilalkalmazásába is beköltözteti videokonferencia szolgáltatását, a Meetet a Google. Az androidos és iOS-es appok rövidesen érkező frissítésével közvetlenül a Gmail felületéről, a kapott emailekből lehet majd csatlakozni az egyes videohívásokhoz - akárcsak az asztali böngészős felület esetében.

A Gmail alkalmazás ehhez egy jól látható Meet lapfület kap, amelyen követhető a Google Naptárban vezetett, közelgő meetingek listája, a hívásokhoz pedig egy bökéssel kapcsolódhatnak a felhasználók - erre az egyes online találkozók azonosítókódjának megadásával is lehetőség van, ha azt korábban nem adtuk volna hozzá a naptárhoz. Ugyanerről a lapfülről új hívások is indíthatók szintén egy gombnyomással, amelyhez az alkalmazás meg is jeleníti a csatlakozáshoz szükséges hivatkozást - ez aztán megosztható az ismerősökkel, munkatársakkal.

Akinek nincs szüksége a Meetre a Gmailen belül, vagy legalábbis nem akarja azt külön tabként látni, ki is kapcsolhatja az ahhoz tartozó fület az alkalmazás beállításai között. A kezelés pontos menetéhez terméktámogatási oldalán a Google részletes tájékoztatót is közzétett.

A Google levelezőjének asztali böngészős felületére egyébként idén áprilisban költözött be a Meet - a korábban csak G Suite előfizetőket célzó videokonferencia szolgáltatást ráadásul április végével ingyenessé tette a keresőóriás, így annak használhatához mindössze egy Google fiókra van szükség. A Meet használata most még egyszerűbbé válik, hiszen már Androidon és iOS-en sem kell hozzá feltétlenül telepíteni a különálló Meet alkalmazást. A Meet lapfül várhatóan a következő hetekben tűnik majd fel a mobilos Gmail felületén.