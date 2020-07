Hasított a PC-piac a második negyedévben

Erős második negyedévet tudhat maga mögött idén a PC-piac, az IDC jelentése szerint a 2020-as Q2-ben az asztali PC-ket, notebookokat és munkaállomásokat tömörítő szegmens éves szinten 11,2 százalékos növekedést produkált, ami összesen 72,3 millió eladott készüléket jelent.

Bár a negyedév elején még okoztak problémákat a koronavírus-járvány miatti gyártósor-leállítások, illetve a logisztikai feladatok sem voltak zökkenőmentesek, az időszak végére a helyzet jelentősen javult. A nehézségeket ráadásul a globálisan rengeteg vállalatnál kötelezően bevezetett home office, illetve az iskolák bezárásai is ellensúlyozták, amelyeknek hála rengeteg cég és magánszemély vásárolt PC-ket, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a munka vagy épp a tanulmányok. A PC-k iránti kereslet az IDC elemzőinek várakozásait is felülmúlta, az ugyanakkor kérdéses, meddig tart majd a megnövekedett érdeklődés, és a gyártók számíthatnak-e visszaesésre a globális krízishelyzet elhárítását követően.

MINDENKINÉL KILŐTTEK AZ ELADÁSOK

Jelenleg mindenesetre fényes a gyártók helyzete, a TOP 5 valamennyi tagja növekedést könyvelhetett el az idei Q2-ben. A dobogó élén a HP áll, 18 milliót meghaladó eladott eszközzel, ami látványos, 17,7 százalékos növekedést jelent éves szinten a vállalat számára. A cég így piacrészét is 23,6-ról kereken 25 százalékra tudta felhizlalni. Az ezüstérmes Lenovo sincs nagyon lemaradva, 17,4 millió eladott készüléke 7,4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi eredményekhez viszonyítva. A többiek hajrája mellett ugyanakkor ez a tempó kevés volt a piaci részesedés növeléséhez, sőt megtartásához is, az a Lenovo esetében így 24,9-ről 24,1 százalékra esett vissza.

A dobogó harmadik fokára a Dell Technologies léphetett, a cég 12 millió eladott készüléke 3,5 százalékkal haladja meg a tavalyi Q2 számait - ami ugyancsak piacrész-vesztésre fordul le, a más körülmények között egészséges növekedés mellett most a cég részesedése 17,9-ről 16,6 százalékra olvadt.

A legnagyobb növekedést az időszakban a negyedik helyen álló Apple produkálta, a cupertinói óriás 5,6 millió PC-t adott el - ez egészen brutális, 36 százalékos hízást jelent a tavalyi eredményekhez képest. Ezzel a vállalat piacrésze 6,3-ról 7,7 százalékra kúszott fel. A következő negyedévben érdekes lesz megfigyelni, hogyan hat majd az ARM-os platformváltás bejelentése a vásárlói érdeklődésre az Apple háza táján.

A TOP 5-öt az Acer Group zárja, 4,8 millió eladott eszközzel, ami ugyancsak derekas 12,7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eladásokat. A gyártó ezzel 6,6 helyett már 6,7 százalékot hasít ki a piacból. Az egyéb kategóriába tömörülő többi gyártó összesen 14,3 millió PC-t értékesített az idei második negyedévben, 6,8 százalékkal többet, mint egy éve - a kategória összesített piacrésze ugyanakkor így is folytatja az olvadást, az a tavalyi 20,6-ról 19,8 százalékra esett vissza.

VILÁGSZERTE ERŐS VOLT AZ IDEI Q2

Ami a különböző földrajzi régiók teljesítményét illeti, az ázsiai csendes-óceáni térség (Japánt leszámítva) vásárlói érdeklődése jelentős felívelést mutatott az időszakban, amelyet az árukészletek gyors pótlása is segített. Hasonlóan pozitív időszakon van túl Kanada is, ahol a nehéz globális helyzet dacára ez volt zsinórban a 16. negyedév, amelyben a szegmens növekedést produkált - különösen nagy volt az érdeklődés a Chromebookok iránt, mind a magánszemélyek, mind a céges vásárlók részéről. Az Európát, Közel-Keletet és Afrikát tömörítő EMEA régió az IDC szerint kétszámjegyű növekedést produkált, főként a tömeges távmunkának hála.

A pozitív trendet Japán valamelyest megtöri, az országban ugyanis visszaesést mutatott a PC-piac - az elemzők szerint azonban a terület eladási így is felülmúlták a várakozásokat, főként szintén a home office, illetve a Windows 7-ről 10-re megkésve frissítő ügyfeleknek hála. Szintén csökkenő eladások voltak megfigyelhetők Latin-Amerikában, a régió 4 százalékos éves szintű visszaesésen van túl az idei Q2-ben - a notebookok után ugyanakkor itt is kapkodtak a vásárlók, a termékkategóriába tartozó eszközökből 10 százalékkal több talált gazdára mint egy éve. Végül de nem utolsó sorban az Egyesült Államokban is zakatoltak a PC-k eladásai, a térség szintén kétszámjegyű növekedést produkált, több mint 21 millió eladott eszközzel. Az IDC szerint 2009 vége óta ez a PC-piac legerősebb negyedéve az USA-ban.