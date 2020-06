Közel 12 százalékot zsugorodhat idén az okostelefon-piac

Csökkenésre számít idén az okostelefon-piacon az IDC: a kutatócég előrejelzése szerint a 11,9 százalékos éves szintű csökkenés várható a szegmens eladásaiban 2020-ban. Ez 1,2 milliárd eladott okostelefont jelent az év során.

A visszaesés okát nem kell sokáig keresni, ahogy sok más terület szereplőit, az okostelefon-gyártókat is megviselte a COVID-19 világjárvány, Kínában több gyártósornak is le kellett állnia az elmúlt hónapokban és az ellátási láncok is komoly problémákba ütköztek. Bár mára a helyzet javarészt normalizálódott, a járvány negatív hatásait egész évben érzi majd a szektor. Persze leginkább az év első felének számai lesznek fájdalmasak, az IDC az időszakban 18,2 százalékos csökkenésre számít.

Ahogy jelentésében a cég kiemeli, bár kezdetben az ellátási láncok megszakadása jelentette a fő gondot az iparág számára, az elmúlt hónapokban világszerte tömegek vesztették el állásukat vagy legalábbis keresetük számottevő részét, ami miatt költéseiket is alaposan újra kellett gondolniuk, a létfontosságú termékeket és szolgáltatásokat helyezve előtérbe - így az okostelefonok iránti kereslet is visszaszorult.

Mindezek mellett a notebookok, PC-k, monitorok és játékkonzolok felívelő eladásai is negatív hatással vannak az okostelefon-piacra, a járvány miatti globális távmunkában a vásárlók igyekeznek otthoni irodáikat is megfelelően felszerelni, illetve a kijárási korlátozások mellett sokan videójátékokkal ütik el az idejüket - a home office során mindkettő magasabb prioritást élvez mint az új telefon beszerzése.

Ezt ugyanakkor némileg ellensúlyozhatja az 5G hálózatok globális terjeszkedése, ami a közeljövőben az új technológiát támogató modellek vásárlására sarkallhatja a felhasználókat. Az elemzők szerint ez 2021-ben segíthet a piac stabilizálódásában - ugyancsak bizakodásra adhat okot Kína példája: noha eleinte az országot érintette legsúlyosabban a járvány, mégis aránylag gyorsan sikerült a piacnak magához térnie a régióban a megbetegedésének számának visszaszorulásával.

A piac idei gyenge teljesítménye mindenesetre a vásárlók számára a későbbiekben akár előnyös is lehet, miután az elemzők szerint a gyártók jó eséllyel kifejezetten agresszív árazással próbálják majd saját 5G-s okostelefonjaik eladásait felhizlalni.