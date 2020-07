2,65 milliárd dollárért vásárolja fel riválisát az Uber

Tetemes összeget csenget ki részvények formájában egyik komoly versenytársáért az Uber: mint a vállalat hivatalosan is megerősítette, 2,65 milliárd dollárért felvásárolja a Postmates futárszolgáltatást, amely egészen idáig Uber Eats ételkiszállítási szolgáltatásának egyik fontos konkurense volt.

Az akvizícióval az Uber egyelőre megtartja a Postmates márkát, a szolgáltatás mögött húzódó technológiát azonban elkezdi sajátjával összeolvasztani, sofőrjeinek pedig párhuzamosan mindkét márka zászlaja alatt lehetővé teszi a házhoz szállítást. A vásárlók továbbra is két külön alkalmazáson keresztül vehetik majd igénybe a szolgáltatásokat.

Az időzítés nem véletlen, az Uber vélhetően igyekszik minél szélesebb körben lefölözni a globális koronavírus-járvány miatt zakatoló ételkiszállítási piacot. Ahogy a felvásárlást megerősítő közleményében a cég kitér rá, az Uber Eats ételrendelései az idei Q2-ben több mint 100 százalékkal nőttek. Erre a vállalatnak nagy szüksége is van az időszakban, fuvarszolgáltatásának megrendelései ugyanis az ételkiszállítással éppen ellentétes trendet mutatnak, és a kijárási korlátozásokkal meredeken visszaestek.

A San Franciscó-i székhelyű Postmates jó kapcsolatai a kis- és közepes éttermekkel új szegmensek előtt is kaput nyithat az Uber számára, főként miután a cég nem csak étel, de egyéb termékek kiszállításával is foglalkozik. A Postmates szolgáltatása továbbá a olyan területekre is kiterjed, ahol az Uber Eats nem rendelkezik erős jelenléttel. Az Uber korábban egy másik hasonló riválist, a GrubHubot is megpróbálta bekebelezni, az egyeztetések ugyanakkor itt versenyügyi problémák miatt zátonyra futottak, és a céget végül egy európai kiszállítási óriás, a Just Eat Takeaway vásárolta fel, mintegy 7,3 milliárd dollárért.