Élesedett az OTP QR-kódos fizetési megoldása

A kártyaadatok bepötyögése nélkül is lehetővé teszi a fizetést az OTP Mobil legújabb, a márciusban bejelentett azonnali fizetési rendszerre támaszkodó megoldása. A frissen bejelentett funkcióval a kereskedők egy QR kódot generálhatnak, amelyet az OTP ügyfeleinek elég beszkennelniük a fizetési folyamat megkezdéséhez. A megoldás egyelőre csak webes felületeken érhető el, ugyanakkor a következő hónapokban azt a vállalat a fizikai boltokra is kiterjeszti majd - illetve más bankok számára is megnyitja a csatlakozás lehetőségét.

A QR-kódos "instant transzfer" megoldás a webshopban kiállított számla alapján hoz létre egy QR-kódot, amelyet a felhasználók az OTP Smart Bank alkalmazásban olvashatnak be. Az app a kód alapján az adott áru vagy áruk kifizetéséhez szükséges utalás minden adatát automatikusan kitölti, a felhasználónak így csak jóvá kell hagynia azt - miután utalásos fizetésről van szó, a bankkártyát egyáltalán nem kell elővenni a folyamat során. A QR-kódos instant transzfert az OTP más bankok számára is elérhetővé teszi, így azok saját banki appjaikba is beépíthetik azt a későbbiekben.

A következő hónapokban ráadásul a funkció a fizikai boltokban is megjelenik majd, ehhez az OTP Mobil egy dedikált alkalmazás fejlesztésén dolgozik, amely a helyi vásárlásoknál is gondoskodik majd a QR-kódok létrehozásáról, amelyeket aztán a vásárlók a pénztárnál olvashatnak be. Egyelőre azonban online felületekre korlátozódik a megoldás - bizonyos kereskedőknél már most igénybe vehető.

1,25 MILLIÓ FELHASZNÁLÓNÁL JÁR A SIMPLE

Mindeközben a Simple is zakatol: az OTP Mobil alkalmazása mára mintegy 1,25 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, akik az idei első félévben összesen közel 10 milliárd forint értékű tranzakciót hajtottak végre az appon keresztül. Az új regisztrációk száma is felpörgött az időszakban a tavalyi év első feléhez képest, a cég 22 százalékos növekedésről számolt be. A koronavírus-járvány miatt hazánkban is érvényes korlátozások a Simple-ön belül elérhető bizonyos szolgáltatásokat is érintették, mint a vállalat elmondta, a parkolás, az autópálya matrica, és rendezvényjegyek vásárlásai szinte nullázódtak, cserébe viszont az otthon maradó felhasználók más szolgáltatásokat sokkal intenzívebben használtak, így az online csekkbefizetés, a Bookline könyvrendelések, illetve a Netpincér is kiemelkedően teljesített.

Bár a hazai fizetési tranzakcióknak alig 20-25 százaléka zajlik elektronikusan, a kényszerhelyzet itt is komoly előrelépést hozott: a koronavírus-járvány miatti korlátozások kezdete óta Magyarországon több mint 15 százalékkal nőtt a digitális átutalások száma, illetve az egy évvel ezelőttihez képest másfélszeresére ugrott az OTP SmartBank felhasználószáma is. A SimplePay-t használó kereskedők száma is látványosan hízott a járványhelyzet alatt, a rendszerhez több mint 500-an csatlakoztak, így az közel kilencezer kereskedőt tudhat maga mögött.