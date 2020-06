2023-ra a hárommilliárdot is elérheti a játékosok száma

Egészen döbbenetes előrejelzést közölt a videojáték-piacról a Newzoo: a piackutató cég felmérése szerint 2023-ra a játékosok száma globálisan a 3 milliárdot is elérheti, főként az okostelefonos játékok térnyerésének köszönhetően. Az irdatlan játékostömegnek hála a szegmens két éven belül 200 milliárd dollárosra hízik a kutatócég szerint.

A 3 milliárdos játékossereg elérése két éven belül nem olyan hatalmas ugrás, mint amekkorának elsőre tűnhet, ahogy a Venturebeat is kiemeli, PC-n, konzolon és okostelefonon már most is mintegy 2,69 milliárdan játszanak - a piac idén várhatóan 159,3 milliárd dolláros forgalmat termel majd.

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

A növekedést számos tényező hajtja, egyebek mellett az elmúlt hónapokban a globális koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások is, amelyek miatt világszerte rengetegen nyúltak unaloműzésül a videojátékokhoz. Emellett a gamerek a feltörekvő piacokon is szépen sokasodnak, így az ázsiai csendes-óceáni térségben, Latin-Amerikában, Afrikában és a Közel-Keleten is. A lendületet az egyre szélesebb körben elérhető, stabil mobilinternet szolgáltatások, illetve az okostelefonok rohamos terjedése is növelik - nem meglepő módon a fejlődő régiókban a mobiljátékok a legnépszerűbbek, amelyek számottevő része ingyenesen is elérhető. Az elemzők várakozásai szerint 2022-re a Közel-Kelet és Afrika játékosszáma Európáét is megelőzi majd. 2020-ra a cég egyébként a szegmensben 5,3 százalékos globális növekedéssel számol.

A piac bevételeinek növekedéséből ezzel párhuzamosan egyre nagyobb részért lesznek felelősek a játékokon belüli vásárlások. Utóbbiak intézménye elsősorban a mobilos szegmensből ismert, ahol a bevételek oroszlánrészéért a hasonló tranzakciók felelnek, ugyanakkor a kutatók szerint a következő években konzolon is egyre nagyobb népszerűségre tesz majd szert. Mindeközben az előfizetéses modellek is híznak majd, azok idén várhatóan a konzolos bevételek 13 százalékát és a teljes piac 4 százalékát hasítják ki