Több mint 159 milliárd dollár bevételre számíthat idén a videojáték-piac

Erősnek ígérkezik az idei év a videojátékok piacán, ahogy arról a Venturebeat a Newzoo előrejelzése alapján beszámol, a koronavírus járvány miatt a négy fal közé kényszerült felhasználók, illetve az év végéhez közeledve megjelenő, új generációs konzolok 9,3 százalékos növekedést hoznak majd a szegmensnek - ami 2020-ban mintegy 159,3 milliárd dolláros költést jelent a piacon. 2023-ra a mobilos, PC-s és konzolos játékpiac összesített költése a 200 milliárd dollárt is meghaladhatja, éves 8,3 százalékos növekedéssel. Az összes bevétel csaknem fele Kínából és az Egyesült Államokból érkezik majd, ugyanakkor a kutatók szerint a piac gyarapodását a következő években a feltörekvő régiók, mint Latin-Amerika, illetve az ázsiai csendes-óceáni térség hajtja majd.

LEGJOBBAN A MOBILJÁTÉKOK PÖRÖGNEK

A kijárási korlátozások és a kényszerűen megnövekedett szabadidő valamennyi platformra pozitív hatással lesz az év folyamán, a leginkább azonban a kutatók szerint a mobilos játékok profitálhatnak belőle, amelyeknél az elemzőcég 13,3 százalékos növekedést vetít előre. A szegmens bevételei így idén 77,2 milliárd dollárra rúgnak majd.

A növekedés egyik motorját a kínai felhasználók jelentik majd, akik számottevő része normális körülmények között PC-kávézókban tölti játékkal idejét. Miután a kijárási korlátozások miatt a hasonló egységek bezárni kényszerülnek, sok felhasználó telefonjához fordul, ahol rengeteg ingyenesen elérhető címhez is hozzáfér. Utóbbiaknak hála okostelefonon a játékosok aktivitása a bevételeknél jóval látványosabban lő majd ki, miután a cég szerint a világszerte mintegy 2,6 milliárd mobilos játékosnak alig 38 százaléka fizet csak az egyes címekért. A felívelés várhatóan ideiglenes lesz, a korlátozások feloldásával sokan visszatérnek majd eredeti platformjaikhoz. Mobilon ugyanis nem csak a belépési, de a kilépési küszöb is alacsony, az ingyenes játékokat könnyebben hagyják ott a felhasználók, mint a PC-s vagy konzolos címeket, amelyekért jelentős összegeket fizettek ki.

A KONZOLOS ÉS PC-S KÖLTÉSEK IS HÍZNAK

A konzolok piaca ennél mérsékeltebb, 6,8 százalékos növekedést várhat idén, a szegmens ugyanis a megnövekedett játékidő mellett a járvány negatív hatásait is érzi: a bezárások miatt a játékok fizikai kereskedelme is visszaesik, de a korlátozások az egyes címek fejlesztését is megnehezítik, a Sony több exkluzív, PlayStation 4-es játéka, illetve Nintendo Switch-re szánt termékek is késve érkeznek. A fejlesztők vállára ráadásul plusz terhet rak, hogy friss címeiket már a csőben lévő új generációs konzolokra is fel kell készíteniük, ami a krízishelyzetben különösen sok erőforrást emészt fel. Az üzletek bezárása mellett továbbá az utóbbi, új modellekre való várakozás is érezhetően visszanyes a konzoleladásokból év közben. A konzolok piaca így idén 45,2 milliárd dolláros bevételre számíthat.

Az elemzők a PC-s játékok szegmensében várják 2020-ban legkomótosabb növekedést, 4,8 százalékot, ami 36,9 milliárd dolláros bevételt jelent. Noha ez az érték a két fenti kategóriáénál alacsonyabb, a kutatók szerint így is erősnek számít, PC-n ugyanis az új címek érkezése jellemzően nem rajzolja át olyan radikálisan a bevételeket, mint konzolon - egy-egy népszerű cím hosszú évekig megőrizheti pozícióját a platformon. A PC-s játékok ráadásul a krízishelyzet negatív hatásait sem érzik olyan erősen mint a PlayStation 4 és társai, itt már jó ideje a digitális eladások uralkodnak, így a játékok fizikai értékesítésének visszaesése nem érinti túl fájdalmasan a piacot - persze csúszó megjelenések azért PC-n is akadnak.