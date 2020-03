A rivális Teams felé is indít majd videohívásokat a Slack

Hamarosan átjárhatóvá válik a két platform, legalábbis ami a videochatet illeti.

Legnagyobb riválisa felé nyit a Slack: a kollaborációs platformot fejlesztő vállalat vezérigazgatója, Stewart Butterfield szerint a szolgáltatásból hamarosan a konkurens Microsoft Teams felhasználóival is lehetőség lesz hang- és videohívások lebonyolítására.

A Slack már most is a Microsoft egy sor szolgáltatásához biztosít integrációt, mint az Outlook, a OneDrive vagy a SharePoint, ez már csak azért is érthető, mert felhasználóinak jelentős része a Slack mellett Microsoft Office 365-öt is használ. Utóbbi szolgáltatáscsomag kereskedelmi verziójához pedig a Teams is jár, bármiféle felár nélkül. Értelemszerűen ha a Slack ügyfelek nem tudnak a platformról kapcsolatba lépni a Teams egyre dagadó felhasználói bázisával, akik között saját potenciális ügyfeleik, partnereik is ott vannak, az csak növeli a kísértést, hogy átváltsanak az Office 365 előfizetésük mellett egyébként ingyenesen kínált riválisra.

A ZDNet a Microsoftot és a Slacket is megkereste a platformok átjárhatóvá tétele kapcsán, a redmondi óriás azonban nem kommentálta az ügyet, a Slack pedig annyit közölt, az integrációt a Teams nyilvánosan elérhető API-jait használva valósítják majd meg. Arról azonban egyelőre a cég nem beszélt, a fejlesztések befejezése mikorra várható.

A globális koronavírus járvány miatt tömegesen otthonról dolgozó alkalmazottak mindkét platformnál tekintélyes növekedést generáltak, noha a Slack még mindig jóval szűkszavúbb saját felhasználótábora kapcsán, mint a konkurens Microsoft. Utóbbi nemrég számolt be róla, hogy a távmunkázók egy hét alatt 12 millióval hizlalták fel a Teams napi aktív felhasználószámát, amely így 44 milliónál jár. A Slack ugyanakkor nem közöl hasonló adatokat, saját növekedése kapcsán mindössze annyit árult el, két hét alatt 2,5 millióval nőtt a szolgáltatásban egyszerre aktív felhasználóinak száma. A napi aktív felhasználókról a cég tavaly októberben beszélt utoljára, akkor az érték 12 milliónál járt.