Kivonul az okostelefon-piacról a kameraerdőiről ismert Light

Kivonul az okostelefon-piacról az unortodox, sok szenzort használó kamerarendszereiről megismert Light startup. A cég neve a legtöbbeknek tavaly februárban debütált Nokia 9 Pureview kapcsán lehet ismerős: az okostelefon legfeltűnőbb eleme a hátlapján elhelyezkedő öt szenzorból álló kamerarendszer volt - a készülék ezek képeit egybefésülve ígért jobb minőségű fotókat, mindezt a Light vezérlőjére támaszkodva.

A képminőség mellett a megoldás egyik fontos megkülönböztető eleme, hogy a kamerarendszer minden fotóhoz képes kiterjedt mélységtérképet készíteni, így a képek utólag is újrafókuszálhatók, illetve azokon az elmosás mértéke is változtatható. Ezek a képességek már Light a Nokiával való összeborulását megelőzően kiadott kamerájában is ott voltak: a nem kevesebb mint 16 szenzorral megpakolt L16 modell 2017-ben került piacra, és a DSLR kamerákat megszégyenítő teljesítményt ígért, azoknál jóval kompaktabb csomagolásban - igaz kétezer dollárhoz közelítő árcéduláját a legtöbben így is sokallták. A készülék maga is Androidot futtatott (és nem sokkal volt nagyobb egy okostelefonnál) így nem volt váratlan lépés a cég részéről, mikor a technológiával az okostelefon-piaccal is célba vette.

A mostani kivonulás viszont annál meglepőbb, cég ugyanis tavaly a Nokia mellett a Sonyval és a Xiaomival is együttműködésre lépett - azt nem tudni, hogy a napokban bejelentett visszavonulást követően mi lesz ezekkel a megállapodásokkal. A cég az Android Authoritynek nyilatkozva erősítette meg, hogy már nincs jelen az iparágban, noha magyarázatot nem fűzött a döntéshez.

Meglehet, hogy a telefonok hátlapjain egyébként is szaporodó kamerák miatt látta úgy a cég, vagy épp partnerei, hogy a Light technológiája már nem biztosít elég megkülönböztető értéket a piacon, helyette inkább az eltérő funkcionalitást kínáló szenzorok mellett tették le a voksukat, mint a dedikált telefotó és ultraszéles látószögű érzékelők - amelyeket valamennyi csúcsmodellen ma is láthatunk. A cég weboldalából ítélve a következőkben az autókra szánt, mélységérzékelő kamerákra fókuszál majd.