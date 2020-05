VR sportközvetítéssel foglalkozó startupot vesz az Apple

Úgy tűnik nem engedi el VR ambícióit az Apple: a vállalat a Bloombergnek megerősítette, felvásárolja a főként VR sporttartalmak készítésével foglalkozó NextVR startupot. A cupertinói óriás szokás szerint nem közölt részleteket az akvizíció kapcsán, így azt sem árulta el, pontosan mekkora összeget fizetett ki a cégért, a lap szerint ugyanakkor a felek néhány hete 100 millió dolláros vételárról egyeztettek.

A kaliforniai székhelyű NextVR többek között az NBA kosárlabdaligával, illetve a Fox Sportsszal is együtt dolgozott az utóbbi években, amelyek eseményeiről VR környezetben követhető élő streameket közvetített. A cég szolgáltatása több ismert VR headsetet is támogat, mint az Oculus, a HTC, a Microsoft, a Lenovo vagy a Sony eszközei.

Az Apple jelenlegi termékeivel nem fordít komoly hangsúlyt a VR tartalmakra, bár korábban bejelentette asztali platformján a HTC Vive headsetek támogatását, nem mondhatni hogy ellepték volna a macOS-t a VR szolgáltatások - a Valve nemrég be is jelentette, a SteamVR nem támogatja tovább az Apple rendszerét.

A kiterjesztett valóság, vagy AR területén ugyanakkor már jóval aktívabb a cég, új mobilkészülékeit egyre kifinomultabb eszközökkel szereli fel a kameraképek virtuális tartalmakkal történő, valós idejű kiegészítéséhez, illetve mint az Ars Technica is kiemeli, a cég gyors egymásutánban veszi fel a szegmensben tapasztalt mérnököket. Velük a pletykák szerint nem csak az okostelefonos AR funkciókat fejleszti a vállalat, de egy dedikált AR headset létrehozásán is dolgozik, amiben ugyancsak jól jöhet a NextVR tapasztalata.

Könnyen lehet azonban, hogy a felvásárlás nem is annyira az AR/VR törekvésekre vezethető vissza, a NextVR ugyanis több mint negyven, az Apple számára potenciálisan hasznos szabadalmat is birtokol, a videostreamek felskálázását célzó technológiákra vonatkozóan. A NextVR az Apple idei harmadik felvásárlása, a cég korábban a hangfelismeréssel foglalkozó ír Voysis startupot, illetve a népszerű Dark Sky időjárásappot is bekebelezte.