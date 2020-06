Mindenkit a Flash Player törlésére kér az Adobe

Közeleg az Adobe Flash Player végső búcsúja, az egykor népszerű médialejátszó idén év végével veszíti el teljesen támogatását, ezt követően pedig nem csak a biztonsági és funkciófrissítésektől köszön el, de telepített verziói sem lesznek már használhatók.

A lépésre már jó ideje számítani lehetett, a Flash Player EOL (End-Of-Life) dátumát az Adobe már 2017-ben bejelentette, és a böngészőgyártók is elkezdték azt kigyomlálni termékeikből. A támogatás kivezetését a Safariból az Apple idén januárban jelentette be, tavaly októberben pedig a Flash tartalmakat a Google keresési eredményei közül is elkezdte kiszűrni.

Az Adobe Flash Player egész pontosan 2020. december 31-ével köszön el, addigra pedig az Adobe igyekszik elérni, hogy a lehető legtöbben töröljék a szoftvert számítógépükről. Erre a cég felugró üzenetben kéri majd a megmaradt felhasználói bázist. A fenti dátumot követően a cég weboldaláról is minden, a Flash Playerre mutató letöltési linket eltávolít majd, meggátolva a támogatását vesztett eszköz telepítését.

A lejátszó eltávolítása azért fontos, mert frissítések híján az abban felfedezett sérülékenységek sem lesznek orvosolhatók, a szoftver használata így komoly biztonsági kockázatot jelent majd. Az Adobe mindenesetre nem bízza a véletlenre a dolgot, a cég ígérete szerint a búcsúzó termékben minden Flash-alapú tartalom lejátszását blokkolja majd a fenti EOL határidőt követően - ezt az utolsó védelmi vonalat jó eséllyel egy a következő szűk fél év során kiadott búcsúfrissítésben juttatja majd el a felhasználókhoz.

Bár egykor rendkívül népszerű volt, mára a Flash szinte teljesen kikopott az online felületekről, a W3Techs egy a ZDNet által idézett kutatása szerint a weboldalak alig 2,6 százalékán található Flash kód - és ez az érték is folyamatosan csökken.