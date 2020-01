Rövidesen a Safari is véget vet a Flash támogatásának

Az Apple böngészőjének Technolgy Preview kiadásából már eltűnt a korosodó webes technológia.

Az Apple is aláírta a Flash halálos ítéletét: a Safari legújabb, 99-es főverziójának Technology Preview kiadásához tartozó dokumentációban a vállalat egyértelművé teszi, a böngésző nem támogatja tovább az elavult webes technológiát.

A váltás nem fog sokakat megrázni hiszen a cég alapértelmezetten már jó ideje kikapcsolta böngészőjében az Adobe Flash-t, illetve ahogy a 9To5Mac is rámutat a cupertinói óriás már 2010 óta nem telepíti alapértelmezetten a Flash-t a macOS rendszerekre. A felhasználóknak ugyanakkor igény szerint továbbra is lehetőségük volt telepíteni, illetve aktiválni azt a Safariban. Ezt már nem sokáig tehetik meg, a közeljövőben rajtoló új Safari verzióból a támogatást a cég teljesen kigyomlálja.

Ez igazodik az Adobe terveihez is, a vállalat még 2017 nyarán jelentette be, hogy 2020-ban végleg nyugdíjazza a technológiát - lépés pedig a cég minden partnerének platformját érinti, beleértve az Apple-t a Facebookot, a Google-t, a Microsoftot és a Mozillát is. A vállalat ezzel az olyan nyílt szabványoknak engedi át a helyet mint a HTML5, a WebGL vagy a WebAssembly, amelyek az elmúlt években sikeresen nyújtottak alternatívát az elavult szabványnak, illetve amelyeket a legtöbb böngésző már alapértelmezetten támogat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az egyelőre lényegében béta verzióként kezelt Safari Technology Preview 99-ből mikor lesz pontosan stabil kiadás, ugyanakkor arra vélhetően nem kell már sokat várni. A Flash-nek ezzel lassan az utolsó nyomai is eltűnnek a webről, legutóbb tavaly októberben, a Google tessékelte ki keresési eredményei közül a Flash tartalmakat.