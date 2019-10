Keresőjéből is száműzi a Google a Flash-t

Lassan minden felületről eltűnik az egykor népszerű technológia - a keresési eredmények közül a Google még idén kigyomlálja azt.

A Flash-nek a böngészők többsége már búcsút intett, a Chrome a 76-os, a Firefox a 69-es főverzió óta azt alapértelmezetten kikapcsolja - most pedig a Google a keresésből is száműzi a különböző médiatartalmakat megjeleníteni hivatott, elavult technológiát. A vállalat bejelentése szerint online keresője még idén búcsút int a Flash tartalmaknak.

Ez azt jelenti, hogy a cég minden, Flash tartalmakkal operáló weboldalnál figyelmen kívül hagyja majd azokat a Google keresések során, illetve az önálló SWF fájlok indexelése is megszűnik. A korosodó weblapoknak ugyanakkor nem kell tartaniuk a teljes száműzetéstől a keresési eredmények közül, maga a weboldal továbbra is megjelenik majd a keresőben, a Flash-en kívüli tartalmakkal együtt.

A lépés egyáltalán nem mondható meglepőnek, hiszen mára nem csak a böngészők hátráltak ki a technológia mögül, de jó ideje az Adobe is. A vállalat 2017-ben jelentette be, hogy megszünteti az egykor széles körben elterjedt Flash támogatását - a hozzá tartozó futtatókörnyezetet 2013 második felében mintegy 500 millióan telepítették. Az Adobe bő két éve arról beszélt, 2020-szal kivégzi a technológiát, befejezi annak terjesztését és frissítéseket sem ad majd ki hozzá. A Flash-re építő cégeknek tehát 2020-ig van idejük, hogy lezongorázzák a migrációt egy új technológiára. Ekkorra egyébként a Microsoft is azt ígéri, teljesen kigyomlálja a szabványt a Windowsból.

A lépésből ma már felhasználók és weboldalak többsége nem sokat érzékel majd - a Venturebeat szerint ma kevesebb mint a weboldalak 5 százaléka használ még Flash tartalmakat, míg ez az érték 2011-ben közel 30 százalék volt. Blogposztjában a Google kiemeli, a Flash helyét mára a HTML5 és hasonló szabványok vették át - utóbbi fejlesztéséhez egyébként maga az Adobe is hozzájárul, illetve azt helyezi fókuszba a cég webes animációkészítéshez használt Animate CC szoftvere és a Premiere Pro CC is.