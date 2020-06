A gyorsaságra és a bizalomra hajt az eMAG az új üzletlánccal

Boltot nyitott Budapesten az eMAG, melynek 2013-as hazai megjelenésétől kezdve hat évre volt szüksége ahhoz, hogy a hazai e-kereskedelmi piac legnagyobb szereplőjévé váljon. A társaság tavaly jelentette be, hogy egyesül az Extreme Digitallal, melynek következtében a két márka ugyan továbbra is megmarad, az üzleti modell és a márkastratégia azonban közelebb kerül egymáshoz. Ennek a stratégiának a része az eMAG esetében a mostani boltnyitás is, hiszen az Extreme Digitalnál régóta létező hibrid üzleti modell már bevált - hangzott el a cég mai sajtótájékoztatóján.

Az eMAG a hibrid modelltől azt reméli, hogy a vevőkkel való közvetlen kapcsolat létesítése révén tovább emeli majd az ügyfélélményt, a kényelmet, és a vásárlók márkahűségét, nem utolsósorban a márkával szembeni bizalmat - mondta el Várkonyi Balázs, a cég ügyvezető igazgatója csütörtökön újságírók előtt. A cég e cél érdekében további boltnyitásokat tervez Budapesten és vidéken egyaránt, a most megnyílt Erzsébet körúti üzlet mellett szeptemberben várható egy lényegesen nagyobb, 400 nm-es bemutatóterem nyitása a Mammut bevásárlóközpontban, valamint Pécsett.

(fotó: emag)

Az üzletekben az eMAG mintegy kétmillió termékből álló portfóliójából az ígéretek szerint idővel nem csak a műszaki termékvonal fogja magát képviseltetni kizárólagosan, így a vállalat jelenleg is nagy hangsúlyt fektet az FMCG-üzletág kiépítésére, megerősítésére. Az online értékesítés ezzel együtt továbbra is stratégiai fontosságú marad az eMAG esetében, a cégnél úgy számolnak, hogy már az első évben kétszámjegyű százaléknyi tisztán plusz forgalmat fognak az üzleteink generálni, hosszú távon pedig 30%-os növekedést várnak az offline stratégiától.

Az eMAG a bolthálózat nyitásával a termékek ügyfelekhez való eljuttatásának idejét is igyekszik a lehető legjobban lerövidíteni, ez ugyanis a cég tapasztalatai szerint kiemelt szempont, elvárás. Így idővel naponta akár több kiszállítás is lesz a központi raktárból az üzletekbe, vagyis a vevők akár a megrendelés napján is átvehetik majd személyesen a weben megrendelt termékeket.