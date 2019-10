Létrejöhet az eMAG-Edigital fúzió

A Gazdasági Versenyhivatal az eredetileg várt időponthoz képest valamelyest később jóváhagyta az Extreme Digital és az eMAG egyesülését.

Megkapta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyását az Extreme Digital Zrt. és dél-afrikai Napsters csoporthoz tartozó eMAG egyesüléséről szóló, idén márciusban született megállapodás. A GVH jóváhagyása nyomán a magyarországi e-kereskedelmi piac két vezető szereplője összeolvad, és egy új, budapesti központú vállalatot hoz létre. Az új vállalat nem csak Magyarország legnagyobb online kereskedője, de az egész közép-európai régió egyik meghatározó szereplője lesz az e-kereskedelmi piacon, nemzetközi terjeszkedése révén pedig a globális szereplőkkel is hatékonyan veheti fel a versenyt.

A feleket valószínűleg nem nagyon kell itthon senkinek bemutatni, hiszen a hazai online kiskereskedelem sarokköveiről van szó - igaz az Extreme Digital hibrid modellben dolgozik, webes felülete mellett országszerte 16 fizikai üzlettel is rendelkezik. A cég online és offline csatornákon évente egymilliónál is több rendelést szolgál ki. Az eMAG a dél-afrikai Naspers befektetőcsoporthoz tartozik, székhelye pedig Romániában található. A cég mind a román, mind a magyar online kiskereskedelmi piac fontos szereplője, kiterjedt logisztikai hálózattal, ami továbbra is komoly növekedési potenciált biztosít számára - illetve rövidesen már az Extreme Digital számára is. Az eMAG egyedi megoldása továbbá a Marketplace szolgáltatás, amelyen keresztül kisvállalkozók saját termékeiket is értékesíthetik a kereskedő felületén.

A fúzió egyik fő mozgatórugóját a nemzetközi webshopok, mint az eBay vagy az Amazon hazai népszerűsödése adja, ami egyre komolyabb kihívást jelent a helyi szereplőknek. Az eNet Internetkutató tavalyi felmérése szerint a magyar online kiskereskedelmi forgalom (közel 1000 milliárd forint) majdnem feléért már a külföldi szolgáltatóknál történő vásárlások felelnek. Eközben pedig nem csak a hazai vásárlók mennek a külföldi kereskedőkhöz, de utóbbiak is egyre tempósabban gyűrűznek be a magyar piacra: ilyen például az Alza, amelynek egyre agresszívebb jelenlétére erős válasz lehet a két óriás összeborulása.

A közös vállalatban az Extreme Digital alapítói, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula továbbra is vezető tisztségeket töltenek be. A közös vállalatban az Extreme Digital 48 százalékos, az eMAG pedig 52 százalékos részesedést birtokol majd, a tranzakció várhatóan november végén zárulhat le.