Különleges elbánást kérnek az e-kereskedők a vészhelyzetben

A nagyobb, Magyarországon működő futárcégekkel közösen közleményt adott ki az e-kereskedelmi piac legnagyobb szereplőit tömörítő Ecommerce Hungary a koronavírus világjárvány visszaszorítását célzó magyarországi intézkedések kapcsán. A szervezet egyben arra kéri az Operatív Törzset, hogy az online kereskedelemre kevéssé szigorú szabályok vonatkozzanak, mint más, több fizikai kontaktussal járó értékesítési tevékenységre.

A közlemény egyebek mellett kiemeli, hogy a magyar kormány Operatív Törzsének intézkedéseivel összhangban tagvállalatai, az Extreme Digital, az eMAG Magyarország, a Media Markt Magyarország, illetve a hazai csomagkézbesítést végző nagyobb futárcégek többségénél, így az MPL-nél, a GLS-nél, és a FoxPostnál olyan szigorú higiéniai és biztonsági intézkedéseket vezettek be logisztikai folyamataikban, amelyeknek köszönhetően a COVID-19 vírus terjedése alatt is képesek biztonságosan ellátni a lakosságot.

a csomagautomaták belsejét minden feltöltés előtt fertőtlenítik

Ennek érdekében a cégek szigorú higiéniai intézkedéseket vezettek be, így például a raktári dolgozók gumikesztyűt és védőmaszkot viselnek, egyes logisztikai központokban érintés nélküli hőmérőkkel ellenőrzik a dolgozók testhőmérsékletét, valamint naponta több alkalommal "takarítják" a raktárakat és a szállításhoz használt járműveket.

A szervezet rámutat, hogy jelen helyzetben a lehető legbiztonságosabb vásárlási mód az online kiszállítást végző cégek szolgáltatásainak igénybe vétele, amit a vevők is fokozatosan felismernek - az Ecommerce Hungary tagjai az elmúlt két hétben több mint egymillió rendelést szolgáltat ki hazánkban. A szövetség megemlíti, hogy a tagvállalatok beszerzői jelenleg azon dolgoznak, hogy a hiánycikknek számító antibakteriális folyékony szappanból, illetve a megfelelő védettséget nyújtó FFP3-as osztályú légzésvédő maszkokból is újabb készleteket hozzanak be Magyarországra (jóllehet az FFP3 keresőszóra sem az Extreme Digital, sem az eMAG keresője nem ad értelmezhető találatot).

Az Ecommerce Hungary közleményében üzen az Operatív Törzsnek is, megemlítve, hogy az online kereskedelem "zökkenőmentessége" és "biztonsága" érdekében kérik a jelenleg hatályos jogszabályok módosítását, melyek az e-kereskedőkre éppúgy vonatkoznak, mint a fizikai bolthálózatokra. Így a cégek arra kérik az Operatív Törzset, hogy a helyzetre való tekintettel április 13-án, húsvét hétfőn, illetve hétvégi napokon is folytathassák online kiszállítási tevékenységüket, a fizikai üzletet is működtető online kereskedők számára pedig naponta 15 óra után is legyen lehetséges az interneten megrendelt és előzetesen ki is fizetett termékek átvétele.