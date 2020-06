Új Lakefield chipekkel venné be a hajtogatható eszközöket az Intel

Két új, alacsony fogyasztású Lakefield processzort jelentett be az Intel, amelyekkel a notebookokat, táblagépeket és a hajtogatható panellel szerelt, vagy épp kétkijelzős eszközöket veszi célba. A cég a chipekkel igyekszik stabilizálni pozícióját a szegmensben, ahol egyre több gyártó nyúl már notebookjaiban is ARM-os chipekhez - ha a pletykák beigazolódnak, ezen cégek soraihoz rövidesen az Apple is csatlakozhat, amely már régóta tervezi leváltani számítógépeiben az Intel lapkáit saját fejlesztésű, ARM-os processzoraira.

A hasonló fenyegetésekkel szemben most az Intel két új termékkel is előrukkolt. 10 nanométeres gyártási eljárással készült Lakefield processzorokról van szó, hibrid kialakításban, az ötmagos lapkákban ugyanis négy alacsony fogyasztású, visszafogottabb teljesítményű, az Atom chipektől ismerős Tremont mag, illetve egy a komolyabb erőforrásigényű feladatokra kihegyezett Sunny Cove mag található.

Az elrendezés az ARM-tól is ismert big.LITTLE kialakítást idézi, ahol ugyancsak két külön magcsoport végzi el a visszafogottabb és a nagyobb teljesítményt igénylő műveleteket. A processzormagok delegálásához a lapkák hardveresen vezérelt operációsrendszer-ütemezést is hoznak, amellyel az Intel szerint biztosítható, hogy a "megfelelő appok a megfelelő magokon futnak". Az Intel az elrendezés nevével azért igyekszik rákontrázni a konkurenciára, az új Lakefield lapkák hibrid kialakítása a Big-Bigger nevet kapta.

A chipsetek másik újítása, hogy azok az Intel Foveros 3D technológiájára támaszkodva rendkívül kompakt csomagot alkotnak: a cég egyetlen lapkán három rétegben, egymás fölött helyezte el a processzormagokat tartalmazó szekciót, a GPU-t és a különböző I/O komponenseket, illetve a DRAM-ot is. Emiatt a vállalat szerint a chipek 56 százalékkal kevesebb helyet foglalnak, mint egy 14 nanométeres gyártási technológiával készített Core i7-8500Y processzor.

A két processzor i5-L16G7 és i3-L13G4 néven érkezik, mindkettő 4 megabájt cache-sel, illetve LPDDR4X-4267 RAM támogatással. Az i3-as modell 0,8 gigahertzes alapórajelet, illetve 2,8 gigahertzes csúcsfrekvenciát produkál, míg az i5-ös variáns értékei 1,4 és 3 gigahertz. Grafikus végrehajtóegységekből az izmosabb, i5-ös lapka 64, a szerényebb i3 pedig 48 darabot kapott. A chipgyártó szerint készenléti üzemmódban a processzorok 5,2 mW fogyasztást produkálnak

Az új Lakefield chipek a Lenovo régóta várt, hajtogatható kijelzős ThinkPad X1 Fold készülékében, illetve a Samsung Galaxy Book S-ben debütálnak majd.