Az Intel és az Nvidia új csúcsvasával jön az ASUS Kétkijelzős gamer notebookja

A Zephyrus Duo 15-ben a billentyűzet fölött is jutott hely egy kijelzőnek.

Egzotikus gamer notebookba sűrítette be az Intel és az Nvidia legújabb, mobiltermékeit az ASUS. A Zephyrus Duo 15 a gyártótól már ismerős, kétkijelzős felépítéssel érkezik, azaz a billentyűzete fölött egy nagyjából a notebook alsó részének felét elfoglaló panel húzódik. Noha hasonló megoldást már láthattunk a cégtől, ez az első alkalom, hogy a kialakítás kifejezetten a játékosokat célzó notebookba is utat talál.

A notebook fő kijelzője 15,6 hüvelykes, és igény szerint 4K vagy Full HD kivitelben is elérhető - a játékosok vélhetően utóbbi mellett döntenek majd, ugyanis míg a 4K panel 60 hertzes frissítési rátát produkál, a Full HD variánsnál ez az érték egészen ütős, 300 hertz, amelyhez 3 milliszekundumos válaszidő párosul. Szégyenkezni persze a 4K panelnek sincs oka, az a gyártó szerint az Adobe RGB színskála 100 százalékát lefedi. Mindkét opció mellett megtalálható az Nvidia G-Sync támogatása is.

A billentyűzet fölötti második, ScreenPad Plusként ismert érintőpanel képátlója 14,1 hüvelyk, felbontása 3840x1100 pixel, frissítési rátája pedig 60 hertz. A kijelző érdekessége, hogy 13 fokban felemelhető, így kényelmesebb betekintést biztosít a notebook előtt ülő játékosoknak - és egyúttal a készülékházba is több levegőt enged be, ezzel a gyártó szerint javítva a notebook hűtését, ami a játékok közben megemelkedett terhelésnél kifejezetten hasznos lehet.

A második panel egy sor helyzetben jól jöhet, játék közben azon ott lehetnek megnyitva a preferált chatappok mint a Discord, netán a Twitch vagy az egyes címekhez tartozó útmutatók. Az ASUS továbbá több játékfejlesztővel már közösen dolgozik a különböző játékokhoz szánt, dedikált felületek létrehozásán. Ezekkel a játékosok plusz vezérlőelemeket kaphatnak az egyes címekhez, kifejezetten a duplakijelzős kialakításra szabva. Az ASUS egyebek mellett a League of Legends, a Fortnite és a CS:GO fejlesztőivel is együtt dolgozik, hogy azokat a Zephyrus Duo 15-re igazítsa.

Az unortodox notebook motorházteteje alatt az Intel frissen bejelentett notebookos csúcsprocesszora, a Comet Lake szériás Core i9-10980HK dolgozik, amelynek csúcsórajele 5,3 gigahertz - ehhez pedig akár Nvidia GeForce RTX 2080 processzor is választható, 8 gigabájt GDDR6 VRAM-mal. Az alaplapra forrasztva 16 gigabájt RAM található, de egy SODIMM foglalat is jutott a gépbe, amellyel a memória további 32 gigabájttal toldható meg. A gépen egy USB-C aljzatatot találunk, USB 3.2, TBT, és DisplayPort 1.4 támogatással, továbbá összesen három darab USB 3.2-es hagyományos USB csatlakozó is helyet kapott rajta. Mindezek mellett egy HDMI és egy RJ45 port is elfért a notebookon. Az akku kapacitása 90 Wh, az izmos notebook pedig 2,1 centiméter vékony és 2,4 kilót nyom. A Zephyrus Duo 15 várhatóan júniusban kerül a boltokba, nettó 3000 dolláros indulóáron.