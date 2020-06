Még ebben a hónapban bejelentheti az ARM-os Maceket az Apple

Még ebben a hónapban bejelentheti a régóta pletykált processzorváltást asztali számítógépeiben és notebookjaiban az Apple, amelynek keretében az Intel chipjeit saját fejlesztésű, ARM-os lapkáira cseréli. A Bloomberg jelentése szerint a cupertinói óriás idei WWDC fejlesztői konferenciájára tartogatja a bejelentést, amely mint azt a cég márciusban közölte, a koronavírus-járvány miatt csak online formában lesz követhető.

A WWDC idén június 22-én rajtol, azon pedig a lap a céghez közel álló forrásai szerint a Kalamata kódnéven futó projekt is napvilágot láthat, amellyel az Apple ARM-alapú lapkái az újonnan megjelenő Macekbe is utat találnak. Ez utóbbiak már 2021-ben megérkezhetnek - ha az értesülések helytállónak bizonyulnak, a fejlesztőknek még néhány hónapjuk lehet szoftvereik felkészítésére, hogy azok az ARM-os platformon is használhatók legyenek. Noha a váltással az iPhone-okból és iPadekből ismerős processzorcsalád költözne a cég notebookjaiba és asztali gépeibe is, azok operációs rendszere változatlanul az ismert macOS marad, persze értelemszerűen az új vasra szabva.

A lap szerint az Apple házon belül már jó ideje teszteli az ARM-os Maceket, amelyek teljesítménye több területen is komoly előrelépést mutatott az inteles elődökhöz képest, beleértve a grafikus teljesítményt, illetve a különböző AI munkafolyamatokat is. Noha a források az akkus üzemidőről nem beszéltek, a jellemzően alacsony fogyasztású, ARM alapú lapkákra váltással az számottevően javulhat - vagy épp könnyebb és vékonyabb MacBookok jöhetnek.

A Bloomberg arról beszél, az Apple legalább három, kifejezetten Macekbe szánt, saját fejlesztésű ARM-os SoC-n doglozik, amelyek egyike az idei iPhone-okban várható A14 processzorra épít majd. Az új lapkák a TSMC üzemeiből kerülhetnek ki, a cég 5 nanométeres gyártási eljárással készíti majd azokat, akárcsak az új iPhone-ok és iPadek esetében.

A bejelentés persze csúszhat, miután az Apple termékfejlesztési folyamatait a koronavírus-járvány alaposan megkavarta. A cég mérnökei a kijárási és utazási korlátozások miatt egyebek mellett az idei iPhone-ok véglegesítését sem tudták a szokott menetrendben lezongorázni a kínai gyártópartnerekkel, így a pletykák szerint a készülékek rajtja heteket csúszhat a jellemzően szeptember második felében kijelölt időponthoz képest.