900 millió dollárért vásárol utazástervező céget az Intel

A Moovit a Mobileye-t bővíti majd, az általa begyűjtött adatokat pedig önvezető autós fejlesztéseihez használja fel a cég.

Felvásárlással bővít az Intel, a chipgyártó bejelentette, közel 900 millió dollárért megveszi a Moovit néven ismert MaaS (mobility-as-a-service) vállalatot. A cég egy hasonló nevű városi utazástervező mobilalkalmazást fejleszt, amelyben többféle közlekedési eszközzel is lehetőség van a különböző utak megtervezésére, a tömegközlekedéstől a kerékpáron át egészen a bérelhető elektromos robogókig és fuvarmegosztó szolgáltatásokig. A felvásárlással a Moovit az Intel önvezető autós technológiákat fejlesztő Mobileye divíziójához csatlakozik.

A bekebelezett céget 2012-ben alapították, az mára világszerte több mint 800 millió felhasználóval rendelkezik, utazástervező szolgáltatása pedig globálisan 102 ország mintegy 3100 városában vehető igénybe. Szolgáltatásához a vállalat a tömegközlekedési szolgáltatóktól, a helyi hatóságoktól, illetve a felhasználóktól begyűjtött, valós idejű közlekedési adatokat használja, amelyek alapján az aktuális viszonyokhoz szabott útvonalakat kínál. Az elmúlt két évben a cég hétszeresére növelte felhasználói bázisát, illetve világszerte több fuvarmegosztó szolgáltatóval is együttműködést folytat. A Moovit székhelye Tel Avivban található, a cég jelenleg közel 200 alkalmazottat foglalkoztat.

Az akvizícióval a Mobileye hozzáfér majd a Moovit kiterjedt közlekedési adataihoz, amelyeket az önvezető rendszereiben használt prediktív technológiák fejlesztéséhez használ fel. Az Intel a bekebelezett cég technológiájával is a későbbi robottaxi szolgáltatásoknak ágyazna meg - a chipgyártó előrejelzései szerint az önvezető taxikban is használt fejlett vezetéssegítő technológiák 2030-ra több mint 230 milliárd dolláros piacot jelentenek majd.

A felvásárlás a Moovit számára is jókor jött, a cégnek ugyanis a koronavírus járvány miatt ideiglenesen újra kellett gondolnia üzleti modelljét, hiszen a globális kijárási korlátozások érvénybe lépésével a tömegközlekedés használata is világszerte jelentősen visszaesett. A Moovit az akvizíciót követően is megtartja ismert brandjét, és alkalmazásai is változatlanul használhatók maradnak.