Itt vannak az Intel vPro címkés Comet Lake lapkái

Befutottak az Intel Comet Lake processzorainak nagyvállalati környezetbe szánt, vPro támogatással érkező variánsai. Az asztali gépeket, munkaállomásokat és notebookokat egyaránt célzó, 14 nanométeres gyártási eljárással készült eszközök plusz biztonsági rétegekkel igazodnak a szegmens szigorúbb elvárásaihoz, egyebek mellett az Intel Hardware Shield és az Intel Endpoint Management Assitant is ott van a chipek fegyvertárában.

27 ÚJ VPRO LAPKA A CSŐBEN

A notebookokba hat H sorozatú, azaz 45 wattos, illetve három U szériás lapka érkezik, ez utóbbiak 15 wattos TDP-vel, előbbi chipek a négymagos, 2,6 gigahertzes alapórajelű és az Anandtech szerint 4,6 gigahertzes csúcsértékű Core i5-10400H-tól egészen a nyolcmagos, 2,4 és 5,3 gigahertzes alap- és turbófrekvenciát felvonultató Core i9-10855H-ig terjednek. Emellett két notebookos Xeon is jutott a csokorba, ezek a hat- és nyolcmagos W-10855M és W-10885M. Ami az alacsonyabb fogyasztású chipeket illeti, a négymagos i5-10310U és i7-10610U lapkák, illetve a hatmagos i7-10810U is megkapták a vPro támogatást.

Az asztali gépeket és munkaállomásokat összesen 18 vPro címkés processzor célozza, itt három Core i9 lapkát találunk, élükön a tízmagos, 125 wattos i9-10900K-val, valamint ugyancsak három Core i7-es chipet, amelyek legizmosabb darabja a szintén 125 wattos, nyolcmagos i7-10700K, valamint öt további Core i5 processzort - itt is található 125 wattos variáns, a hatmagos i5-10600K formájában. Ami a Xeonokat illeti, hét új lapkára kerül vPro címke, ebből háromnál adott a 125 wattos TDP, ezek a tízmagos W-1290P, a nyolcmagos W-1270P és a W-1250P.

KÖTELEZŐ HARDWARE SHIELD

A gyártó minden (Core i3 fölötti) fő processzorából érkezik tehát vPro variáns, egytől egyig integrált grafikával, illetve integrált Wi-Fi 6 támogatással kiegészítve. Az idei vPro széria egyik fontos sajátossága, hogy az Intel már annak minden tagjánál elvárja a gyártóktól a Hardware Shield bevezetését. Utóbbi egy sor biztonsági funkciót tartalmaz, amelyek a BIOS-, illetve firmware-szintű támadások ellen biztosítanak védelmet. Korábban a vállalat opcionálisan tette elérhetővé a technológiát, az új lapkák bevezetésével azonban már kötelezően be kell vezetniük azokat a gyártóknak, ha vPro matricát tennének készülékeikre.

A megfelelő BIOS-védelem kidolgozásán az Intel a Microsofttal is szorosan együttműködött, hogy szélesebb körű adminisztrátori képességeket biztosíthasson az eszközökön, amelyekkel a potenciális veszélyforrások is könnyebben kiszűrhetők. Amennyiben egy a BIOS-t célzó támadás mégis sikeres lenne, lehetőség van gyorsan visszaállítani annak előző verzióját, illetve ahogy az Anandtech kérdésére a chipgyártó elmondta, ha a korábbi verzió is károsodott, annak biztonsági kockázatot jelentő komponensei lekapcsolhatók.

A vPróval a cég többek között a fejlett fenyegetésvédelmi megoldásait is bevezeti, amelyekkel támadás esetén a processzor csak a kritikus feladatokat tartja magánál, minden más műveletet a GPU-nak továbbít. Így a CPU-nak több erőforrása marad a rendszerkritikus folyamatok biztonságos fenntartására, illetve a potenciális fenyegetések vizsgálatára, miközben a gyártó szerint a felhasználó nem érzékel teljesítménycsökkenést.

Az Intel vPro lapkái emellett a Project Athena szabványaihoz is igazodnak, vagyis Athena plecsnis vállalati notebookokban is feltűnnek majd. Ahogy arról már korábban megemlékeztünk, ahhoz, hogy az Athena matrica ott lehessen a gépeken, 9 órás, valós akkus üzemidőt kell produkálniuk, Wi-Fi-s böngészés mellett, minimum 250 nitre állított fényerőnél, offline videólejátszásnál pedig 16 órát. Ezen felül 12-15 hüvelykes érintésre és stylusra egyaránt érzékeny, legalább Full HD felbontású kijelzővel kell rendelkezzenek. A notebookoknak továbbá alvó üzemmódból egy másodperc alatt kell felállniuk, két másodperc alatt pedig az online böngészésre is készen kell hogy álljanak. Elvárás még a legalább 8 gigabájt RAM és 256 gigabájtos NVMe SSD megléte, a Wi-Fi 6 és a Thunderbolt 3, valamint a gyorstöltés támogatása.

Hogy az Intel mely gyártópartnereinek notebookjaiban és mikor tűnnek fel először a chipek azt a vállalat egyelőre nem közölte, mindenesetre azok piaci rajtjára jó eséllyel nem kell sokat várni.