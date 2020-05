Új mobilalkalmazással segíti a felelős szülőket a Microsoft

Mióta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018-ban a mentális zavarok közé sorolta a videojáték-függőséget, élénk viták alakultak ki az iparág kapcsán arról, hogy napi szinten mennyi játék minősül egészségesnek - ezzel együtt nagyobb figyelem irányult arra is, hogy a játékosok kivel játszanak az online térben, illetve mennyi pénzt költenek a virtuális javak megszerzésére. A téma különösen a gyermekek egészséges mentális fejlődése kapcsán került előtérbe, az érintett iparági szereplők pedig azóta megpróbálnak olyan megoldásokkal előrukkolni, melyekkel hatékonyan lehet szabályozni a játéktérben töltött időt illetve az időtöltés körülményeit. Ilyen új megoldás a Microsoft most megjelent, egyelőre bevezetési tesztfázisban lévő Xbox Family Settings alkalmazása.

Az Android és iOS rendszereket futtató készülékekre egyaránt elérhető appal a szülők és gondviselők létrehozhatnak a gyermekeik számára fiókokat, melyek használatát kiterjedten szabályozhatják és nyomon követhetik a felületről. Így például beállítható a napi szintű képernyőidő, a gyermek kora alapján szűrhető az elérhető tartalom, illetve beállítható, hogy kivel léphetnek kapcsolatba, kivel kommunikálhatnak a gyerekek játék közben. Az applikációval napi rendszerességű riportot is kap a szülő a gyermek tevékenységéről.

Az Xbox One konzolok (és Windows 10-et futtató PC-k) esetében használható szülői felügyeleti app nagyrészt olyan funkciókat kínál, melyeket eddig is el lehetett érni valamilyen formában, a Microsoft célja a fejlesztéssel ugyanakkor az volt, hogy a szülők számára minél egyszerűbb és gyorsabb legyen a beavatkozás lehetősége, amennyiben az szükséges. Mivel a mobil általában mindenkinél kéznél van, kézenfekvő volt erre a célra egy dedikált mobilalkalmazást létrehozni - nyilatkozták a fejlesztők.

Az app így például olyan, azonnali beavatkozási lehetőségeket is biztosít a szülő számára, mint a játékidő ideiglenes kiterjesztése - ilyenkor a szülő mobiljára értesítés érkezik, hogy a gyermek szeretne tovább játszani, a kérés pedig egy mozdulattal engedélyezhető vagy elutasítható. A későbbi fejlesztési tervek része, hogy a szülőknek lehetősége legyen valamilyen formában kontrollálni, hogy a gyermek kivel köt ismeretséget, azaz a kapcsolatfelvételt az applikáción keresztül a szülőnek is jóvá kell hagynia.

A jelenleg publikus teszt alatt álló applikáció végleges változatának megjelenése az év második felében várható.