Élőben is moderálni kezd az Xbox Live

Új moderálási eszközöket készül bevetni az Xbox Live a természetes nyelvi feldolgozás eszköztárának segítségével.

Először az üzenetküldés tartalmi szűrőit toldja meg az Xbox Live, majd a távlati tervek közt a hangalapú beszélgetések moderálása is szerepel. A csúnya és sértő szavakat az automatizmus még az üzenet megérkezése előtt elrejti, illetve szóban kisípolja majd a cég elképzelése szerint - hasonlóan a televíziós műsorok hangjelzéseihez, teszi hozzá a The Verge. Ezzel szeretné kiegészíteni a Microsoft játékos platformja a korábbi, bejelentésen alapuló moderálási eszköztárat, ami egyelőre csak a már elküldött üzenetek utólagos felülvizsgálatát teszi lehetővé.

Bár a közlemény a nyelvi korlátokról nem számol be, de az új szűrő vélhetően csak angolul fog majd jól működni. A cifra magyar káromkodások kiszűrésével kérdéses mennyire tud majd megbírkózni a Microsoft algoritmusa, de az "Xbox-üzenetek biztonsági beállításának" aloldala mindenesetre már magyarul is elérhető.

A felhasználók vagy a kiskorú felhasználók szülei több moderálási kategória közül választhatnak majd, hogy a játékélmény a szűrők ellenére is megmaradjon. A cég magyarázata szerint ugyanis mindenki másképp fejezi ki magát játék közben, és mást tart elfogadhatónak a többi játékos kifejezésmódjából is. Míg valaki szeret "profanitást" használni minden sértő szándék nélkül, addig a szülők a kiskorú gyerekeik védelmében nem feltétlen tartják elfogadhatónak a csúnya szavakat. Továbbá beállítható, hogy a rendszer megkülönböztesse szűrés közben az ismerősöket, akiktől esetleg elfogadható néhány indulatszó, ami ismeretlenektől már kéretlen tartalomnak minősül.

A négy szűrőkategória a beállítások és a családi beállítások közt választható ki (Settings / General / Online safety & family / Message safety), melyek közül a Barátságos (Friendly) elsősorban a kiskorúaknak készült, számukra ez lesz az alapbeállítás. Ennek használatával (közel) minden káromkodás és sértő tartalom elrejthető a "vélhetően támadó üzenet" címke alatt. Továbbá a gyerekek megnézni sem tudják, hogy mit rejt a szűrő, amire viszont a felnőtteknek lesz lehetőségük egy külön beállítással. Ehhez képest a Közepes (Medium) szűrő már átenged néhány vulgáris szót, de a "durvább" káromkodásokat és a zaklató megjegyzéseket továbbra is elrejti. A Felnőtt (Mature) kategória még ennél is kevesebb közönséges kifejezést takar el a felhasználók elől, míg a Szűretlen (Unfiltered) szint természetesen mindent átenged.

Elsőként tehát a szöveges szűrők fognak megjelenni a szolgáltatásban. Az Xbox Insiders tagjai már mostantól tapasztalhatják az új funkciót, míg a többi tag számára az ősz folyamán fokozatosan válik majd elérhetővé. Először még csak a direkt üzenetek lesznek moderálhatók, közvetlen utána következnek a profilok, a Csoport kereső bejegyzések (LFG), a klubok és a tevékenységfolyam. Mindez elérhető lesz a különböző Xbox szolgáltatásokban, így Xbox One-on, Xbox Game Baron, a Windows 10-es Xbox Appban és a mobil alkalmazásban is. A hangalapú csevegések szűrésének bevezetése viszont még ennél is későbbi tervek része. Ettől függetlenül természetesen tovább is alkalmazható az elküldött üzenetekkel kapcsolatban a közösségi irányelveket sértő tartalmak bejelentése.