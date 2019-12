Bemutatkozott a következő generációs Xbox

Az Xbox Series X-szel a Microsoft szokatlan új dizájnt és komoly vasat ígér - de csak egy év múlva.

A tegnap esti The Game Awards díjátadón a Microsoft megragadta az alkalmat, hogy lerántsa a leplet következő generációs játékkonzoljáról, amelynek végre a nevét is elárulta, a készülék Xbox Series X-ként kerül piacra. A korábban Project Scarlettként emlegetett játékgéptől a vállalat komoly teljesítménynövekedést ígér a jelenleg kapható konzoljaihoz képest, az izmos vasat ráadásul egy szokatlan új dizájnba költözteti - és új kontrollerrel kiegészíti.

Bár a konzol műszaki paraméterei kapcsán egyelőre nem bocsátkozott részletekbe a cég, a készülék már külsőre is alaposan átalakul, toronyszerű, rendkívül minimalista kialakítása a gyártó egyetlen korábbi modellre sem emlékeztet. Lényegében egy egyszerű fekete monolitról van szó, egyik sarkában egy diszkrét Xbox logóval, előlapján pedig egy az optikai lemezek fogadására szánt nyílással és egy darab USB-A aljzattal. A készülék kissé homorú teteje rácsos kialakítású, vélhetően az eszköz hűtéséhez - a torony persze a tévé környékén rendelkezésre álló hely függvényében fektetve is használható.

A masinában dolgozó vasról a Microsoft sajnos nem árult el új információkat, egy ideje mindenesetre már sejthető, hogy milyen hardver is dolgozik majd a készülékben. A nyáron kiszivárgott adatok szerint az új Xbox processzora a Flute kódnevű fejlesztésre épít, jó eséllyel nyolc darab Zen 2-es maggal, 1,6 GHz-es alapórajellel és 3,2 GHz-es turbóval. Amennyiben az információk hitelesek, a GPU a Navi 10 Lite egység lesz - az eredeti Navi 10 összesen 2560 shadert tartalmaz, amit az RX 5700 videokártyához 2304 darabra korlátozott az AMD - a Lite jelölés alapján esélyes, hogy a konzolos chipnél még lejjebb megy a cég, valahova 2048 darab feldolgozó környékére, órajele ugyanakkor egyelőre nem ismert.

A Microsoft rendkívül bizakodó az új generációs konzol kapcsán, amelytől négyszeres teljesítménybeli előrelépést ígér az Xbox One X-hez képest - igaz az még nem derült ki egyértelműen, hogy ez alatt a GPU-s vagy CPU-s teljesítményt érti a cég. A konzol mindenesetre hardveres raytracing támogatással, VRS-sel (Variable Rate Shading), és egy "új generációs" SSD-vel érkezik majd, és a Microsoft szerint 4K tartalmakat 60 FPS mellett jelenít majd meg - de a fejlesztőknek a 120 FPS lehetőségét is nyitva hagyja. Az Xbox Series X egyik érdekessége továbbá az új, DLI (Dynamic Latency Input) funkció, amelytől a gyártó rendkívül alacsony késleltetést ígér, a cég egészen odáig megy, hogy az új modell lesz a valaha megjelent legreszponzívabb konzol - technikai részletek azonban egyelőre itt sem ismertek a technológia kapcsán.

A kontroller is megújul: bár a változások itt nem olyan radikálisak, mint a konzol esetében, a D-Pad az Xbox Elite Series 2 Wireless Controllerből ismerős kialakítást veszi át, illetve a vezérlő közepén egy új gomb is megjelenik - az Ars Technica szerint utóbbi a különböző tartalmak megosztására szolgál majd. Természetesen az új modell is használható lesz Windows 10-es rendszerekkel is. A konzol visszafelé kompatibilis lesz az Xbox One tartalmakkal is, így a jelenlegi generációs játékkönyvtárnak sem kell majd búcsút inteni - a legújabb Xbox rajtját a cég 2020 ünnepi szezonjára ígéri, azaz arra még épp egy évet kell várni.