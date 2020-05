Zuhanórepülés közben szerzett 350 millió dollár befektetést a Magic Leap

Vaskos befektetési kört húzott be a Magic Leap, a cég mintegy 350 millió dollárral lett gazdagabb, több, meg nem nevezett befektetőnek hála - értesült a Business Insider. Hogy az AR szemüveget és platformot fejlesztő, az elmúlt években egyre nehezebb helyzetben lévő vállalatnak hogy sikerült meggyőznie partnereit a befektetésről, egyelőre rejtély, főleg miután a cég alig egy hónapja kényszerült mintegy ezer alkalmazottját elbocsátani.

A vállalat dolgozóinak kiküldött levele szerint a 350 millió dolláros összeg mögött korábbi és új befektetők egyaránt állnak, noha azt nem árulta el, pontosan mely vállalatokról van szó. Az elmúlt években többek között a Google, a Warner Bros., az Alibaba és az AT&T is biztosított tőkét a Magic Leap számára. A levélben a cég vezérigazgatója Rony Abovitz arról beszélt, az egészségügyi, nagyvállalati és védelmi szektorokkal folytatott üzleti tárgyalások is "nagyon jól haladnak", illetve azt is hozzátette, a következő hetekben újabb befektetést is szerezhet a cég. Abovitz a korábban kiadott WARN értesítést is visszavonta, amely 60 napon belül tervezett, széles körű leépítésekre figyelmeztette alkalmazottait.

A Magic Leap AR szemüvege, a Magic Leap One 2018 nyarán lett elérhető a fejlesztők számára, az eszközt ugyanakkor már a megjelenéskor rengeteg kritika érte, az eredeti ígéretekhez képest visszafogott képességei, illetve rendkívül borsos, kétezer dollárt jócskán meghaladó árcédulája miatt. A vállalat AR headsete mögött mintegy nyolc évnyi fejlesztés és irdatlan befektetői háttér állt, akik az időszak alatt 2,3 milliárd dollárt pumpáltak a cégbe. A gyártó ezalatt konkrétumokat nem igazán kommunikált a publikum felé, helyette látványos demóvideókkal igyekezett felkorbácsolni a lelkesedést a termék körül. Ez a beavatottnak vélt befektetők látványos bizalmával kombinálva magasra tette a lécet a Magic Leap One számára - amit a headset végül nem tudott megugrani.

Az ígéretekkel szemben a készülék nem volt teljesen vezeték nélküli, a szemüveghez egy övre csatolható, Lightpack központi egység is tartozott, amely kábellel csatlakozik a headsethez. Ugyancsak lehangoló volt a készülék Tegra X2 rendszerlapkája - a 2016-os chip már 2018-ban sem számított csúcseszköznek. Az aggodalmakat az élő tesztek is megerősítették, a legnagyobb problémát a korlátozott látótér jelentette, a 40 fokos vízszintes látószöge, főleg a korábbi demóvideók után, messze nem volt kielégítő.

Lapértesülések szerint a cég már dolgozik a szemüveg második generációján, azaz a Magic Leap Two-n is dolgozik, amely orvosolhatja az előd problémáit. A vállalat előéletét tekintve azonban így sem világos, hogyan tudta az elmúlt évek sorozatos kudarcai után is megtartani a befektetők bizalmát.