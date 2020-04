Bekebelezi a Dark Sky időjárásappot az Apple, és kivégzi az androidos verziót

Felvásárolta a népszerű Dark Sky időjárásappot az Apple, ami kifejezetten rossz hír az androidos felhasználóknak - a cupertinói óriás ugyanis a rivális platformon rövid úton kivégzi az alkalmazást. A Dark Sky fejlesztőcsapata blogposztban jelentette be az ismeretlen összegű akvizíciót, amelyből kiderül, az app Androidra, illetve annak Wear OS néven ismert, viselhető eszközökre szánt variánsára már nem letölthető, és a jelenlegi felhasználók is csak július 1-ig tudják majd azt használni. Ezután a cég teljesen leállítja az androidos verziót.

A felvásárlással a vállalat a szolgáltatás webes felületét is visszanyesi, azon az előrejelzések, térképek és beágyazott tartalmak július 1-ig lesznek elérhetők. A weboldal az API támogatása végett továbbra is elérhető marad - ugyanakkor a cég API-jának napjai is meg vannak számlálva, arra új feliratkozásokat a csapat már nem fogad, az interfészt pedig 2021 végén leállítja. Az iOS felhasználókat a változások egyelőre nem érintik.