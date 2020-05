Erősen túlzott napi aktív felhasználószáma kapcsán a Zoom

A vállalat 300 milliós bázisról számolt be, miközben ez az érték a meetingek napi résztvevőszámát takarta.

Alaposan felfújta néhány hete jelentett felhasználószámát a Zoom: a cég április 22-i blogposztjában masszív, 300 millió fős napi aktív felhasználóbázisról számolt be - azonban mint kiderült, ez az érték valójában a napi videomeeting-résztvevők számát takarja.

A koronavírus járvány alatt produkált elképesztő növekedéséről, majd sorozatos biztonsági fiaskóiról elhíresült videokonferencia alkalmazást fejlesztő vállalat az eredeti poszt közzététele után két nappal, csendben igyekezett kijavítani a bejegyzést, a módosításokat azonban a The Verge is észrevette - a lap kérdésére pedig a Zoom is beismerte, hogy eredetileg hibás értéket közölt.

Az nem világos, hogy a vállalat PR részlegének véletlen bakija áll a dolog mögött, vagy a cég szándékosan próbálta valótlan adatokkal helyreállítani az elmúlt hónapokban a hírnevén esett csorbát, az mindenesetre biztos, hogy a közölt érték erősen félrevezető. Ugyanis míg a napi aktív felhasználószám a szolgáltatást egy napon belül igénybe vevő egyedi felhasználók számát takarja, a videomeeting-résztvevők száma ezzel szemben az egy nap bonyolított videobeszélgetések összesített résztvevőadataira vonatkozik - magyarán ha egy felhasználó egy nap tíz meetinghez csatlakozik, azt a cég is tíz résztvevőként számolja. A két szám között tehát igen jelentős eltérés lehet - az pedig egészen biztos, hogy a Zoom napi aktív felhasználószáma nem éri el a 300 milliót. Ráadásul nem ez az első eset, hogy a Zoom félrevezető kommunikációt használ, korábban termékéről hamisan állította, hogy az végpontok közötti titkosítást alkalmaz.

Hogy az eredeti blogposzt mennyire félrevezető lehet jól mutatja, hogy a jelenleg mintegy 75 millió napi aktív felhasználónál járó Microsoft Teams napi résztvevőszáma a cég szerint 200 millió környékén mozgott az elmúlt hónapban - a 75 milliós érték egyébként 70 százalékos növekedést jelent egyetlen hónap alatt a redmondi óriás számára. Napi résztvevőszámát a Google is közölte, a vállalat nemrég számolt be róla, hogy Meet videochat-szolgáltatásában az elérte a 100 milliót, felhasználóbázisa pedig napi 3 millióval bővül. A szolgáltatást ráadásul a keresőóriás már ingyenes konstrukcióban is elérhetővé teszi.

A világjárvány a piac valamennyi szereplőjének hatalmas lendületet adott és bár napi aktív felhasználószáma továbbra sem ismert, a 300 milliós résztvevőszám a Zoom esetében is azt mutatja, hogy a cég a biztonsági problémák dacára továbbra is nagyon erős versenyző a szegmensben. Persze kérdés, hogy ez vajon meddig marad így, ha a vállalat nem megbízható számokat közöl teljesítménye kapcsán, ezzel tovább rontva az elmúlt hetekben már egyébként is megkopott renoméján.