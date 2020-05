A napi 3 millió felhasználóval hízó szolgáltatás szeptember végéig időkorlát nélkül, díjtalanul használható.

Mindenki számára ingyenessé teszi Meet videokonferencia-alkalmazását a Google. Az eddig a G Suite felhasználók számára igénybe vehető, prémium alkalmazás több lépcsőben válik díjmentessé, várhatóan május első felében. Ezzel a Meet használhatához mindössze egy Google fiókra lesz szükség.

A Google a lépéssel a COVID-19 járvány miatt a videobeszélgetésekre rohamosan növekvő igényt igyekszik kiszolgálni, amelyet saját termékein is érez: csak a Meet napi összesített felhasználási ideje harmincszorosára nőtt, áprilisban már naponta 3 milliárd percet töltenek a felhasználók a szolgáltatásban videomeetingekben - a Meet új felhasználóinak száma pedig napi 3 millióval növekszik. Múlt héten továbbá az egy napra jutó videomeeting-résztvevők száma átlépte a 100 milliót.

Miután a néhány héttel ezelőtt még "Google Hangouts Meet" néven ismert szolgáltatás eddig kifejezetten a vállalati szegmenst célozta, a biztonságra is kiemelt figyelmet kellett fordít, hiszen ügyfelei között egészségügyi, kormányzati szereplők is ott vannak. A szolgáltatásban lehetőség van az egyes meetingek szervezőinek némítani, vagy akár eltávolítani egyes résztvevőket, a Google továbbá nem teszi lehetővé az anonim részvételt a videochatekben.

A cég szerint az meetingekhez tartozó belépési kódok megfelelően összetettek ahhoz, hogy a brute-force támadásoknak ellenálljanak, a videokonferenciák anyagát továbbá a vállalat adatátvitel és a Google Drive-on történő tárolás közben is titkosítja - noha végpontok közötti titkosítást nem ad a meetingek során. A cég azt is siet kiemelni, hogy a Meet felhasználói adatait nem alkalmazza hirdetések targetálásához, illetve külső feleknek sem értékesíti. Most mindez ingyenesen is használhatóvá válik, akár a Meet androidos vagy iOS-es alkalmazásán vagy a meet.google.com webes felületen keresztül. Az ingyenes konstrukcióban a Google 60 perces időkorlátot vezet be - de csak szeptember végétől.

Mindezek mellett a Google kisebb csoportok, szervezetek számára egy új konstrukciót is elindít, G Suite Essentials néven. Ez utóbbi a cég olyan alapvető szolgáltatásait tartalmazza, mint a Drive, a Docs, Sheets és a Slides, illetve a Meet, amelynek fejlettebb funkcióihoz is hozzáférést biztosít, beleértve a meetingekhez kapcsolódó bejelentkezési telefonszámok biztosítását és az online találkozók rögzítésének lehetőségét is. A G Suit Essentials szeptember 30-ig ugyancsak ingyenesen használható. A már meglévő G Suite ügyfelek szeptember végéig szintén díjmentesen vehetik igénybe a Meet kiterjedtebb funkciópalettáját, illetve élő streamet doménjükön belül akár 100 ezer nézőnek is közvetíthetnek.

A Google is igyekszik tehát learatni a koronavírus járvány miatt eddig soha nem látott mértékben szárnyaló videokonferencia-piac babérjait, és minél több felhasználót platformjára csábítani. Noha a vállalat látványos felhasználószám-növekedésről számolt be, így sem lesz könnyű tartania a tempót a biztonsági fiaskói dacára továbbra is hasító Zoommal, vagy épp a szegmensben ugyancsak sikersztorinak számító Microsoft Teamsszel.