Részvényese indít pert a Zoom ellen

Az adatvédelmi fiaskók miatt zuhanó részvényárfolyamot most per követi, miközben egyre több cég tiltja meg berkeiben a Zoom használatát.

Ismét tűz alá került a Zoom, a videokonferencia-platformjának biztonságát kétségbeesetten foltozgató vállalat ellen egyik részvényese indított pert, miután az elmúlt hetek fiaskói mélyrepülésbe vitték a cég részvényeit. A vállalat helyzetét tovább rontja, hogy a biztonsági problémák miatt a napokban a Google is megtiltotta alkalmazottainak a Zoom használatát - de korábban a SpaceX, illetve a tajvani kormányzati szervezetek is hasonló intézkedést hoztak. Mindeközben a Zoom vezérigazgatója élő adásban is elnézést kért a felhasználóktól a bakik miatt.

Mint arról a Reuters beszámolt, a pert indító részvényes, Michael Drieu szerint a cég a valósnál erősebbnek állította be a videokonferencia-alkalmazás biztonsági funkcióit és hamisan állította, hogy a szolgáltatás végpontok közötti titkosítást alkalmaz. Azt egyébként korábban a Zoom is elismerte, a platform nem vet be valós végpontok közötti titkosítást, a cég azt marketingkommunikációjában meglehetősen sajátos értelmezés szerint használta.

Ehhez jönnek még az olyan problémák, mint a felhasználók adatainak megfelelő tájékoztatás nélküli megosztása külső felekkel, a ködös adatvédelmi irányelvek, vagy épp a Zoombombing jelensége, mikor illetéktelen felhasználók az online meetingazonosítók megtippelésével véletlenszerű videobeszélgetésekhez csatlakozhattak, amelyeket számos esetben obszcén tartalmakkal szórtak meg. A helyzeten nem segített, hogy a Zoom macOS-en a malware-ekhez hasonló kiskapukat használt a szoftver telepítéséhez. Mindezek mellett az email domének nem megfelelő kezelése is problémákat okozott a szolgáltatásban, illetve annak "figyelemkövető" funkciója is erős nemtetszést váltott ki, azzal ugyanis követhető volt, a felhasználók épp milyen alkalmazásokat használnak.

A cég részvényei a sorozatos biztonsági botrányok utána a márciusi csúcsértékük harmadát veszítették el. A Zoom vezérigazgatója, Eric Yuan korábban már blogposztban is elnézést kért a felhasználóktól, amelyet most élő YouTube streamben közvetített bocsánatékérés követett - ebben Yuan igyekezett mindenkit biztosítani, hogy a cég minden egyes felmerült problémát orvosolni fog. Ehhez a vállalat a Facebook korábbi biztonsági vezetőjét, Alex Stamost is segítségül hívja, aki (bár nem lesz a Zoom alkalmazottja) aktívan segít majd a platfrom biztonságának tatarozásában.

A szolgáltatás védelmének javításán a cég most is gőzerővel dolgozik, a napokban kiadott frissítéssel például már elrejti a videokonferencia-ablak címsorából a meetingek azonosítóit, így ha a résztvevők képernyőképet lőnek az adott beszélgetésről, abban nem lesz benne a csatlakozáshoz szükséges ID. A frissítés továbbá egyszerűbb hozzáférést biztosít a szoftver biztonsági beállításaihoz. Új funkciók továbbra sem érkeznek az alkalmazásba, azok fejlesztését a cég 90 napra befagyasztotta, míg a felmerült problémákat orvosolja.