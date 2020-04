Minden nagyobb fizikai rendezvényét lefújja a Facebook jövő júniusig

A koronavírus járvány miatti bizonytalanság közepette inkább nem kockáztat a vállalat, dolgozóit is legalább május végéig otthon tartja.

A Facebook is követi a Microsoft példáját, és egészen 2021 júniusáig minden fizikai eseményét lefújja - jelentette be Mark Zuckerberg a közösségi oldalon közzétett posztjában. A cég emellett a tervezett távmunka határidejét is kitolja, ahogy a vezérigazgató fogalmaz, alkalmazottai (legalábbis akiknek munkaköre engedi) legalább május végéig otthonról dolgoznak majd.

A rendezvényekre vonatkozó döntés egyedül az 50 főnél kisebb eseményeket nem érinti, a cég minden más tervezett konferenciája elmarad, legalábbis hagyományos formájában. Zuckerberg szerint az események egy részét online megtartja majd a cég, noha egyelőre nem közölt részletes információkat, ez mely rendezvényekre vonatkozik. Az ugyanakkor már tudható, hogy a vállalat VR fejlesztéseire fókuszáló idei Oculus Connect 7 konferencia kap majd digitális alternatívát - erről a VR divízió blogposztban számolt be, az esemény pontos időpontját és menetrendjét a vállalat későbbre ígéri. A közösségi óriás San Jose városának az elmaradó esemény miatt kieső bevételek pótlására 500 ezer dollárt adományoz. A döntés jó eséllyel a vállalat 2021-es F8 konferenciáját is érinti, amelyet rendszerint tavasszal rendez meg - az esemény idei kiadását a vállalat már korábban lefújta.

A személyes találkozót igénylő események elkaszálása mellett, ahogy fentebb szó volt róla a home office-t is kitolja a cég, a visszatérés pedig május után sem lesz kötelező az irodába - azoknak az alkalmazottaknak akik fokozott fertőzési kockázatnak vannak kitéve, vagy épp az iskolák, táborok bezárása miatt gyerekeikre kell vigyázniuk, lehetőségük lesz továbbra is otthonról dolgozni, legalább a nyár végéig. Mindezek mellett az üzleti utak tiltását is kiterjeszti a közösségi óriás, alkalmazottainak a tervezett utazásokat jelen állás szerint legalább idén június végéig el kell halasztaniuk.

A világjárvány miatti bizonytalan helyzet miatt korábban a Microsoft is hasonlóan drasztikus intézkedéseket jelentett be, a redmondi óiás jövő júliusig lemondta fizikai eseményeit, amelyeket ugyancsak online formába ültet át - ez az Inspire, az Ignite, sőt, a cég 2021-es Build fejlesztői konferenciáját is érintheti.