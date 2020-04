Dedikált, asztali alkalmazást kap a Facebook Messenger

A nagyobb kijelzőkre szánt app is lefölözné a csoportos videohívások iránti óriási keresletet.

A globális home office-nak hála szárnyalnak a különböző videokonferencia és online kollaborációs alkalmazások - a Microsoft Teams és a Slack felhasználószáma is kilőtt, illetve a Zoom neve is beleégett a köztudatba, noha utóbbi platformnál erre a sorozatos adatvédelmi és biztonsági fiaskók is rásegítettek. A videochat-szolgáltatások iránti hatalmas keresletről a Facebook sem szeretne lemaradni: a vállalat bejelentette asztali PC-kre szánt, dedikált Messenger alkalmazását.

Az új appot bejelentő blogposztjában a vállalat arról beszélt, már a Messenger webes felületen is érezte a szolgáltatás iránti megnövekedett igényeket, az elmúlt hónapban az asztali böngészőből indított hang- és videohívások száma több mint 100 százalékkal nőtt.

A vállalat reményei szerint a felhasználói igényeket az új asztali alkalmazás a webes felületnél hatékonyabban kiszolgálja majd. A frissen elrajtolt app Windows és macOS platformokra is ingyenesen elérhető, abból korlátlan számú csoportos videohívás indítható, illetve természetesen a csevegések tartalmát a szoftver folyamatosan szinkronizája a mobilos variánsokéval. A dedikált app a távmunka miatt egész nap a PC-k előtt ülő felhasználóknak a szoftverek közötti váltogatás közben is egyszerűbben elérhető lehet, illetve az értesítéseket is automatikusan feldobja, ez persze igény szerint ideiglenesen némítható vagy teljesen le is kapcsolható. Az új felület, a manapság népszerű trendekhez igazodva sötét megjelenítési témát is kap, illetve akárcsak a mobilapp, a különböző GIF-ek küldését is támogatja.

A Facebook dedikált, asztali Messenger alkalmazása már letölthető a Microsoft Store-ból és a Mac App Store-ból. Attól valószínűleg nem kell tartani, hogy az asztali app a fentebb emlíett Teams vagy Slack elől túl sok felhasználót halászna el, hiszen nem egy nagyvállalati fókuszú, sokkal inkább személyes felhasználásra szánt alkalmazásról van szó. Ugyanakkor a hirtelen sikert nehezen kezelő Zoom botrányai még akár kapóra is jöhetnek a Facebooknak, ha a további fiaskóktól tartó felhasználóknak gyors, (akár áthidaló) alternatívára lenne szükségük.