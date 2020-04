Kötelezővé teszi a "zökkenőmentes" rendszerfrissítéseket az Android 11

A duplikált partíciókra építő frissítési folyamatot sok gyártó már most is alkalmazza.

Kötelezővé teszi a "zökkenőmentes" frissítések biztosítását az Anrdoid 11-ben a Google: a funkció, amelyet a vállalat még a rendszer Nougatként is ismert, 7.0-s verziójában vezetett be, lerövidíti a rendszerfrissítések miatti leállásokat, illetve lehetővé teszi a korábbi verzió egyszerű visszaállítását, ha a frissítés telepítésébe hiba csúszna. A megoldás tehát nem új, a gyártóktól azonban a Google eddig nem várta el annak használatát. Azonban mint az XDA Developers kiszúrta, ez az Android 11 érkezésével megváltozik.

A frissítések még idén kötelezővé váló, zökkenőmentes telepítéséhez a rendszer két partíciót használ, az éppen aktív partíciót, illetve annak duplikált verzióját. A frissítés a letöltést követően az inaktív partíciómásolatra települ a háttérben, miközben a készülék a felhasználó számára változatlanul használható marad. A telepítés befejezéséhez az eszköz újraindítására van szükség, ekkor a két partíció "helyet cserél", és a friss rendszerre kerül az aktív címke és a felhasználó is ez utóbbit veszi használatba a bootolás befejeztével. A másik, immár inaktív partíción megmarad a rendszer korábbi verziója, amely probléma esetén egyszerűen visszaállítható.

Azok az eszközök, amelyeken nem elérhető a fenti funkció, egy dedikált frissítőfolyamatot használnak, amely hosszú percekig futhat az eszközön - ez alatt a felhasználó kénytelen lesz várakozni. Az XDA szerint egyébként számos új csúcsmodell is a döcögősebb frissítési folyamattal operál, többek között a Samsung Galaxy S20 is. Ennek oka jellemzően, hogy a gyártók ha nem muszáj nem akarnak a duplikált partíciók számára tárterületet feláldozni, még akkor sem, ha a Google-nek sikerült az erre a célra allokálandó területet néhány gigabájtra csökkenteni. Bár néhány éve ez is fájdalmasan érinthette a felhasználókat, a manapság már 512 gigabájtot is elérő belső tárhelyek mellett valószínűleg nem fog sok fejfájást okozni.

Az Android 11-gyel tehát úgy tűnik nem lesz több választása a gyártóknak, így a 2020 végén és jövőre piacra kerülő modelleknél már jó eséllyel kevesebb idő megy majd el a frissítésekkel, illetve az elrontott patch-ek kockázata is jóval kisebb lesz. Persze sok gyártónál nem jönnek majd újdonságként a zökkenőmentes frissítések, ahogy az Ars Technica is kiemeli, a Google, OnePlus, Nokia, LG, Motorola, Sony és az ASUS készülékei már most is ezt a megoldást használják.