Egy sor új eszközzel szórja meg az androidos játékfejlesztőket a Google

Új hirdetési és monetizációs megoldások, fejlesztői eszközök és backend szolgáltatás érkezik.

Ha globális koronavírus járvány miatt személyesen nem is, virtuális formában idén is befutottak a Google for Games Developer Summit bejelentései, a keresőóriás több fontos újdonságot is tartogat a platformját célzó játékfejlesztők számára. A különböző platformokat célzó játékok most a világszerte érvényes kijárási korlátozások mellett különösen felértékelődnek, az Android pedig a játékosok kiemelten fontos platformja, a maga 2,5 milliárd havi aktív készülékével, amelyeken a felhasználók havonta több mint 23 milliárd órát töltenek a Google Play Store-ból letöltött játékokkal.

JOBB RÁLÁTÁS, JOBB LÁTHATÓSÁG

A Google most több új és frissített eszközt is elérhetővé tesz a mobilos platformján - zömében egyelőre előzetes verzióban. Emellett a cég a játékok felfedezését is átláthatóbbá teszi, illetve a játékok minőségére is nagyobb hangsúlyt fektet a Play Store-ban bevezetett új címkerendszerrel, illetve a játékbeli tartalmak kiemelésével. Az előregisztráció intézménye is bővül: a megoldást már most évente több százmillió játékos használja a várva várt, megjelenés előtt álló címeknél, hamarosan pedig azzal a játékok automatikus telepítésére is lehetőség nyílik majd a megjelenés napján.

Ugyancsak segíthet a korai felhasználók toborzásában, hogy a cég hamarosan a Google Adsben is utat nyit tesztelési kampányok előtt. Ezekkel a fejlesztők a még béta címkés játékaikat is nagyobb bázissal próbálhatják ki, jobb képet kapva annak stabilitásáról, a felhasználók hosszabb távú megtartásának lehetőségeiről, illetve akár a hirdetések és monetizációs opciók hatékonyságáról.

A hatékonyabb információgyűjtéshez a vállalat a Google Analytics képességeit is kiegészíti, kifejezetten a játékokhoz szabott funkciókkal. Ezeket az App + Web Properties alatt kell majd keresni, ahol olyan mérőszámok is megjelennek majd, mint a felhasználószerzés és -megtartás vagy épp az említett monetizáció hatékonysága. A szerzett tapasztalatok alapján pedig a játékokon, illetve az azokhoz kapcsolódó kampányokon is elvégezhetők a megfelelő csiszolások. Ha pedig már a játékok hirdetéseinél járunk, az AdMob sem marad érintetlen, ahhoz a Google egy Mediation A/B tesztelő funkciót told hozzá, amelyen keresztül közvetlenül az AdMob fiókból végezhető el a különböző hirdetések finomhangolása.

A Google egy menedzselt felhős backenddel is a játékok hóna alá nyúlna: az ugyancsak frissen bejelentett Game Servers szolgáltatás a nyílt forrású Agones, Kubernetesre épülő játékszerver projektre támaszkodik, amelyet a Google Cloud a Ubisofttal karöltve, 2018-ban tett elérhetővé. A cég szerint az Agones leginkább a regionális játékszerver-klaszterek menedzselésére alkalmas, ezt azonban a Game Servers globális szintre emeli. Az új megoldás egyelőre béta címkével rajtol el, és csak a GKE-n (Google Kubernetes Engine) futó klasztereket támogatja. A Google szerint az év második felében összetettebb skálázási irányelvekkel és az Open Match keretrendszer mélyebb integrációjával is kiegészül majd a projekt.

DEVTOOLS

Természetesen a fejlesztői eszközök sem maradtak érintetlenül, egyebek mellett az Android Studio System Trace Profiler is alapos ráncfelvarráson esett át, azzal részletesen megvizsgálható és vizualizálható, hogy az adott kódot a rendszer hogyan is hajtja végre. Az eszköz továbbá natív memóriaprofilozó képességekkel is kiegészül, így pontosan látható, hogy az adott játék miként allokálja a rendelkezésére álló memóriát és egyszerűbben elcsíphetők az esetleges memóriaszivárgások is. Az új eszköz az Android Studio 4.1 Canary verziójában próbálható ki.

A keresztplatformos, Androidot is célzó játékfejlesztés útját is egyengeti valamelyest a cég, egy új, a Visual Studióhoz szánt, androidos játékfejlesztői kiegészítővel. Az eszköz egyszerűen integrálható a VS-ben megszokott munkamenetekbe, amelyekből aztán gyorsan generálhatók vele APK-k, illetve továbbítható az adott játék androidos eszközökre vagy akár emulátorra. A megoldás első körben Developer Preview címkével rajtol, az érdeklődők már feliratkozhatnak annak kipróbálására.

Az ugyancsak frissen bejelentett Android GPU Inspectorral a fejlesztők a GPU igénybevételét vehetik majd részletesen górcső alá, ami a jobb FPS értékek, illetve az akkubarátabb működés szempontjából is kiemelten hasznos lehet. A Google ezen felül a Unityt célzó Game Package Registryt is frissíti, abban egy sor Google API-t is összefog, beleértve Google Play Billing, Android App Bundles, Play Asset Delivery, Play Instant, valamint Firebase for Games megoldásokat is. A Unity fejlesztők emellett végre a Play Billing Library 2 teljes funkciópalettájából profitálhatnak.

Említést érdemel továbbá, hogy már a CRYENGINE is úton van Androidra, a PC-ről és konzolokról egy ideje már ismerős, látványos grafikát produkáló játékmotor a Google, illetve a Crytek ígérete szerint egy teljes androidos pipeline-t kap majd, még idén nyáron.