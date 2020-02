Megérkezett az Android Studio 3.6

Google Maps integrációval, osztott szerkesztőnézettel és további újdonságokkal jön az új stabil kiadás.

Már letölthető az Android Studio legfrissebb, 3.6-os stabil kiadása, amely több, kisebb-nagyobb újítással is megtoldja az androidos appok fejlesztéséhez szánt IDE-t. Az egyik leglátványosabb átalakítás a dizájnszerkesztő-felületeket érinti, mint a Navigation Editor vagy a Layout Editor, amelyek már osztott nézetben is használhatók lesznek. Ilyenkor a fejlesztők egyszerre követhetik magát a kódot, és az éppen készülő UI megjelentését is. Az osztott megjelenítés a korábbi Preview nézetet váltja, és a szerkesztőablak jobb felső sarkában lévő Split ikonra kattintva kapcsolható be.

Az új verzió a hajtogatható, illetve több kijelzővel felszerelt eszközök felé is szélesebbre tárja kapuit, az Android Emulatorban már több virtuális képernyő előzetes támogatása is elérhető, ahogy egyre szaporodnak a piacon a több panellel rendelkező modellek, mint a Samsung Galaxy Fold, a Galaxy Z Flip vagy a Motorola Razr - az emulátor továbbá hamarosan a Microsoft Surface Duo eszközét is támogatja majd.

Szintén könnyebbséget jelent majd a fejlesztőknek, hogy az Android Studio 3.6-tal végre nem kell kézzel bepötyögni az egyes GPS koordinátákat, ha különböző földrajzi pozícióknál tesztelnék alkalmazásukat, az IDE ugyanis Google Maps integrációt kap. Az Android Emulator vezérlőpultjáról elérhető megoldással az ismerős térképes felületen jelölhetők be a kívánt helyszínek vagy akár útvonalak, amelyek igény szerint menthetők és ismételten elküldhetők a virtuális eszköznek a tesztelés során.

További apró, de hasznos újdonság, hogy amennyiben az Android SDK komponensek letöltése az Android Studio SDK Managerrel megszakad, például hálózati probléma miatt, azt nem kell újrakezdeni, az onnan folytatható, ahol a folyamat korábban megállt - ez különösen az Android Emulator, vagy hasonló, nagyméretű komponensek és eszközök letöltése során jöhet jól.

A Google eközben tovább szélesíti az immár preferált nyelvnek számító Kotlin támogatását a platformon, és több, eddig csak Java alatt támogatott Android NDK funkciót is átemel az újabb nyelvre. Az új Android Studio emellett már az IntelliJ 2019.2-es kiadását is tartalmazza, amely egy sor egyéb csiszolás mellett számottevően gyorsabb felállási időt ígér.

Az Android Gradle Plugin, vagy röviden AGP is frissül a Maven Publish Gradle plugin támogatásával. Az új kiadással a Google az IDE alapértelmezett packaging eszközét is lecseréli, az a debug buildeknél már a zipflinger névre hallgató megoldást használja, amely a vállalat szerint rövidebb build időket eredményez - mindenesetre a Gradle konfigurációs fájljában lehetőség van visszaállítani a régi eszközt is.

Az újdonságok teljes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó posztját. Az Android Studio 3.6 már letölthető a Google fejlesztői weboldaláról.