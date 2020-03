Nagyot gurít a Huawei P40 sorozat - továbbra is Google szolgáltatások nélkül

Nagyon vonzó hardvert rakott össze idén tavaszra a Huawei - emiatt különösen fájdalmas a GMS hiánya.

Újabb csúcsmodelleket állít csatasorba a Huawei, amelyek már nem a Google ökoszisztémájának tagjaként, sokkal inkább annak riválisaként kerül piacra. Ahogy arra már többször kitértünk, a kínai gyártó hatalmas fába volt kénytelen belevágni a fejszéjét a rivális szolgáltatásplatform kiépítésével - ezt ugyanakkor rendre nagyon vonzó hardverekkel támogatja meg, így volt ez legutóbbi csúcsmodellje, a GMS ökoszisztémából elsőként kiszorult Mate 30 Pro estében is, és nincs máshogy az újonnan bemutatkozott, P40 sorozatnál sem.

ÁTRAJZOLT ELŐLAP

A széria mindjárt három modellel debütál, ezek a P40, P40 Pro és az abszolút csúcsot képviselő P40 Pro+. Ahogy Huawei P sorozatának tavalyi élharcosai - és manapság szinte minden csúcsmodell - az új készülékek is kiemelt hangsúlyt fektetnek a kamerára, amelyek az előző modellekhez képest jócskán felhizlalt hátlapi platformon kapnak helyet. De az előlapon is van változás ebben a tekintetben, a kijelzőbe ütött kameranyílásban ugyanis már két szenzor ül.

Maga a kijelző különösen a P40 Pro variánsok esetében látványos, a 6,58 hüvelykes panel ugyanis a telefon mindkét oldalán kissé hajlított, a fölötte húzódó üvegborítás pedig rendhagyó módon alul-felül is enyhe ívvel kinyúlik az eszközt övező fémkeretbe - itt maga a kijelző nem hajlik meg. A gyakorlati használat során ez a kialakítás nem hoz számottevő előnyt vagy hátrányt, legfeljebb a telefon leejtésénél növeli egy hajszállal az esélyt, hogy ha a telefon az éleken landol, annak gyorsan pókhálómintás kijelző lesz az eredménye. Cserébe viszont egyedi megjelenést kapunk, amelyhez hasonlót eddig nem igazán láthattunk a piacon, még ha nincs is szó agresszív újításról.

A Huawei mostanában úgy tűnik merészebben nyúl hozzá a csúcsmodellek kijelzőihez, a P40 Pro mellett elég Mate 30 Próra gondolni, ahol a panelt egészen kihúzta a telefon oldalára, a hangerőgombokat is lenyírva a készülékről. Itt azért erről nincs szó, az oldalsó görbület továbbra is helyet hagy a fizikai hangerőszabályzóknak. A mezei P40 visszafogottabb, sík panellal érkezik, valamivel kisebb, 6,1 hüvelykes képátlóval. Mindhárom eseten AMOLED kijelzőről beszélhetünk, a Pro kiadások esetén 2640x1200 pixel felbontással és 441 PPI-s pixelsűrűséggel, míg a P40 panelén 2340x1080 képpont sorakozik, ami 422 PPI-t jelent. A nagyobb kijelzők 90 hertzes frissítési rátával érkeznek, ami a tempós görgetésnél is sima megjelenítési élmény ígér. A panel mögött találjuk az ujjlenyomat-olvasót, illetve akárcsak a P30-ban, a telefonbeszélgetéshez használt felső hangszórót is itt kell keresni, ennek szerepét idén is magában a kijelzőben generál rezgések látják el.

Mindhárom telefonban a Huawei aktuális csúcsprocesszorát találjuk, vagyis a Kirin 990 5G-t, amelyben két 2,86 gigahertzes és két 2,36 gigahertzre állított Cortex-A76, valamint négy darab 1,95 gigahertzes Cortex-A55 mag dolgozik, 8 gigabájt RAM-mal megtoldva. A tárterület a P40 esetében 128 gigabájt, a P40 Pro-nál 256 gigabájt, a P40 Pro+-ba pedig 512 gigabájt jutott, ez minden estben bővíthető a gyártó saját szabványú nanoSD kártyáival, akár plusz 256 gigabájttal. Ahogy arra a telefonokban dolgozó SoC neve is utal, abba már integrált 5G modem is jutott, így a készülék készen áll az új generációs hálózatok használatára. Az integrált modem ráadásul, ahogy azt a gyártó is siet kiemelni, jóval alacsonyabb fogyasztást ígér, mint a különálló megoldások. A P40 sorozat emellett már a Wifi 6-ot is támogatja.

MÉG IZMOSABB PERISZKÓP

A hátoldal legmeghatározóbb eleme egyértelműen a masszív, téglalap alakú kameraplatform, amely erősen emlékeztet a rivális Samsung Galaxy S20 sorozatnál látott dizájnra. A fő szenzor mindegyik modellben a Huawei új, 1/1,28 hüvelykes, 50 megapixeles érzékelője. A szenzor valamivel a Samsung Galaxy S20 Ultrából ismerős 108 megapixeles érzékelőnél is nagyobb, noha kevesebb mint feleakkora felbontással - ez viszont azt jelenti, hogy a Huawei szenzorán jóval nagyobb pixelek sorakoznak, ami gyenge fényviszonyoknál kifejezetten előnyös lehet. A szenzor fölött egy f/1.9-es lencse található, és az optikai képstabilizáció sem maradt ki a csomagból.

Ehhez a P40 Pro+-ban egy egészen brutális telefotó kamera párosul, nem kevesebb mint 10x optikai zoommal. Ehhez a mutatványhoz a tavalyról már ismert periszkópszerű lencserendszeren a vállalat még egyet csavart, és plusz tükrökkel a szenzorhoz tartó fény útját 178 százalékkal toldotta meg. Az optikai képstabilizáció itt is jelen van, a telefotó kamera felbontása pedig 8 megapixel.

A P40 Pro 12 megapixeles telefotó kamerájánál "csak" 5x optikai zoommal kell beérni, ez ugyancsak periszkóp elrendezést használ, a P40 pedig 3x optikai zoomot produkál, 8 megapixel mellett - itt hagyományos lencserendszert találunk. A hátlapokról az ultraszéles látószögű lencsék sem hiányoznak, ezek felbontása a két Pro modellnél 40, a P40-nél 16 megapixel. A Pro eszközökre továbbá ToF mélységérzékelő is jutott, a Pro+ modell pedig egy plusz 8 megapixeles telefotó szenzorral is kiegészül, ugyancsak 3x optikai zoom értékkel. A készülékek előlapján 32 megapixel felbontású szelfikamera figyel, szintén ToF 3D szenzorral kiegészítve, a biztonságos arcfelismeréshez.

Az akkut egyik eszközből sem sajnálta a Huawei, a legkisebb telefonban egy 3800 mAh-s telepet találunk, míg a két Pro kiadásba egyaránt 4200 mAh kapacitású akkumulátor jutott. Utóbbi két eszköznél a telep a gyártó 40 wattos gyorstöltőjével pumpálható fel, illetve a gyors vezeték nélküli töltést is támogatják, illetve a fordított vezeték nélküli töltés is ott van a képességek között. A P40-nél egyelőre úgy tűnik a 22,5 wattos gyorstöltéssel kell beérni.

A készülékek fedélzetén EMUI 10.1 felülettel megspékelt Android 10-et találunk, ahogy az várható volt, a Google szolgáltatásai nélkül, GMS helyett a Huawei saját HMS szolgáltatáscsomagja dolgozik rajta, az appokat pedig a cég App Gallery alkalmazásboltjából, és egyéb, harmadik féltől származó felületekről, például az Amazon Appstore-ból szerezhetjük be. Ahogy a Huawei is hangsúlyozza, az App Gallery alkalmazáskínálatának fejlesztésén már világszerte több mint 1,3 millió fejlesztő dolgozik - persze az még érthető módon így is elmarad a Google Play Store-ban megszokott repertoártól. Mindenesetre aki nem fél kicsit utánajárni, akárcsak a Mate 30 Pro esetében, jó eséllyel itt is talál majd módot, hogy nem hivatalos úton a GMS-t a készülékekre tákolja. Persze itt is felmerül a kérdés, hogy a drága csúcsmodelleknél beleférnek-e a hasonló kerülőutak.

A Huawei P40 8 gigabájt RAM-mal és 128 GB tárterülettel bruttó 287.900 forintért lesz kapható, a 8/256 gigabájtos P40 Pro pedig bruttó 394.900 forintos áron érkezik Magyarországra. Mától mindkét modell online előrendelhető, a kiskereskedőknél pedig várhatóan április 6-tól lesznek megvásárolhatók. A P40 Pro+ ajánlott fogyasztói ára egyelőre nem ismert, a készülék június végén lesz itthon is kapható.