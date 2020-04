A járványhelyzet dacára nőni tudott a Samsung

Az előzetes elemzői várakozáson felüli árbevételről számolt be a Samsung Electronics kedden. A koronavírus-világjárvány az elektronikai és IT-gyártók globális forgalmára is rányomja a bélyegét, a Samsung az egyik első olyan cég, melynek előzetes pénzügyi jelentése arról árulkodhat, hogy pontosan milyen mértékű változásokra számíthat az ipar rövid távon.

A dél-koreai multi a világ legnagyobb chipgyártója is egyben, részben ennek köszönhető, hogy a cég a koronavírus-járvány globálissá válása mellett is növekedést ért el. A cég a március végével lezárult első negyedévben 6,4 milliárd won előzetes eredményről számolt be, ami kis mértékben meghaladja az elemzői konszenzust, illetve a tavalyi év hasonló időszakának 6,2 milliárd wonos nyereségét. A cég negyedéves árbevétele mindeközben mintegy 5%-kal, 55 milliárd wonra nőtt, ezzel megfelelve az előrejelzéseknek.

Elemzők az előzetes pénzügyi adatok kiadását követően ismét figyelmeztettek, hogy a Samsung második negyedévben, illetve a járványveszély elhúzódásától függően az év további időszakában nehezebb hónapokra számíthat, ahogy a fogyasztói üzletág által előállított termékek forgalma a vásárlóerő csökkenésével minden bizonnyal jelentősen visszaesik majd. Ennek oka, hogy a járvány csak a második negyedévben tetőzik a Samsung legfontosabb piacain, az Egyesült Államokban és Európában - figyelmeztetnek piacelemzők.

Piaci előrejelzések szerint a tavalyi eladások csaknem felét adó okostelefon-üzletág számíthat idén a legnagyobb visszaesésre, így például a nemrég megjelent Galaxy S20 termékcsalád esetében a korábban prognosztizált 32 millió darabos éves eladás jó eséllyel nem hozható - elemzők szerint legjobb esetben is 20 millió csúcskészüléket tud eladni a koreai gyártó idén.

A Samsung számára jó hír ugyanakkor, hogy a járvány egyik másik velejárójaként trendszerűvé váló home office révén a memóriachipek iránti kereslet jelentősen felerősödött, így mind a noteszgépekbe, mind az adatközponti termékekbe szánt termékekből lényegesen többet vásárolnak a gyártók, mint az év ezen időszakában általában.